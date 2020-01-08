Неон, цветная кожа и мандарины: семь главных модных трендов 2020 года

Цветочные узоры - одна из модных тенденций, которая вернется в моду этой весной. Цветов в нарядах сентябрьской недели моды было много, но не все образы, которые мы увидели в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке, попадут на улицы в том виде, в каком мы видели их на подиуме, рассказывает bbc.com.
Но элементы показанной там одежды - будь то идея, цвет, материал или рисунок - копируют другие дизайнеры, и это сильно влияет на то, что мы видим в магазинах несколько месяцев спустя.
«Продавцы определяют, что, по их мнению, мы купим, и производители начинают массовое производство этих товаров, - поясняет Тамара Абрахам, обозреватель моды газеты Telegraph. - И затем бренд-маркетинг решает, как продвигать и продавать их так, чтобы убедить нас потратить деньги».
Вот семь основных модных образов, которые вы встретите (и, возможно, примерите) в 2020 году.
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