Неон, цветная кожа и мандарины: семь главных модных трендов 2020 года

Цветочные узоры - одна из модных тенденций, которая вернется в моду этой весной. Цветов в нарядах сентябрьской недели моды было много, но не все образы, которые мы увидели в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке, попадут на улицы в том виде, в каком мы видели их на подиуме, рассказывает bbc.com.