Почему вечером нельзя мыть пол, а после ухода гостей мыть посуду: суеверия и приметы, которые работают и по сей день

Под строгий запрет! Всегда запрещайте гостям убирать после себя и мыть посуду, даже если они на этом настаивают. Потому что иначе все благополучие уйдет вслед за ними! А вам останутся лишь неудачи.

Если решили прибраться, то начинать нужно с подметания пола. И обязательно с самой дальней комнаты! Всю грязь нужно собирать у порога не перенося в другое помещение – это тоже чревато несчастьями. И еще никогда не нужно выносить мусор из дома днем. Только после захода солнца! Это поможет предотвратить нищету и возникновение неприятных ситуаций.

Понедельник – очень тяжелый день, который идеально подходит для завершения мелких дел, но никак не для начала новых и важных. Вторник – время, когда удача на вашей стороне. Этот день во все времена считался «денежным». А еще во вторник рекомендуется гладить и стирать. Среда – подходит для проведения генеральной уборки. Стоит в этот день избавиться от всякого рода хлама и вещей. Четверг – хорошее время, чтобы начисто вымыть все помещения, окна и двери. Так получится избавиться от малоприятных жизненных ситуаций. Пятница – в этот день можно сменить постельное белье и навести порядок в доме, «освежить» его. Также предки считали, что он идеально подходит для беременности. Суббота – всегда ассоциировалась с прибылью. Рекомендуется в этот день работать и убирать вместе, всей семьей. Воскресенье – для отдыха и молитв. Последний день недели всегда рекомендовалось проводить с семьей, пишет fb.ru.