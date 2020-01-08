Эпатажный стилист из Эстонии Алексей Солтан объяснил, почему вокруг так много «уродок»

Уверены ли герои передачи, которые выступают за различные уколы красоты и пластические операции, что через 10-15 лет им всё это не выльется боком? Вот что думает на этот счет Алексей Солтан:

«Если есть предел и грани, если делать всё постепенно и в меру... Вот Шер давайте возьмем. Ей сколько лет? 70, 80? Это человек, у нее лицо не меняется абсолютно. Почему? Она всё это сделала вовремя. Такая женщина-неделька, подтягивается каждую неделю, наверное. Почему мы смотрим, что уродок половина? Они копят, откладывают по 20 лет, ничего не делают, а потом пришла, как натянула... Нужно делать каждые 5-10 лет инъекции, по чуть-чуть».