Елена Яковлева: «Я начала тонуть, а по телу стекали струйки крови»

58-летняя Елена Яковлева активно снимается в кино и постоянно гастролирует. Недавно актриса закончила работу над продолжением «Последнего богатыря». По словам артистки, от творческого процесса она осталась в полном восторге. «Мы снимали в Карелии, на Урале и в Сочи. Это безумно красивые места. Например, Карелия — это острова в воде, поросшие удивительными деревьями. Мох везде фантастический. Такая красота у нас в стране», — поделилась Елена Алексеевна.

К слову, если этот проект Яковлева описывает с удовольствием, то пробы на картину Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом» вспоминает с содроганием. Актриса рассказала, что находясь на третьем курсе института, она отправилась в Одессу. После проб у знаменитости осталось свободное время, и она пошла на пляж. «Море не впечатлило. Много воды, опасно. Я же плавать практически не умела. К тому же вода была безумно теплой и кишела медузами. Плавать не хотелось, а вот загореть — очень. И я поняла, что лучший способ быстро и качественно покрыться загаром — попасть на волнорез», — сообщила звезда сериала «Каменская».