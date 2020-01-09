Меган Маркл сняла обручальное кольцо после отказа от королевской семьи

Супруги вернулись в Лондон из шестинедельного отпуска, который они провели в Канаде. Накануне вечером они сообщили, что отказываются от своих королевских обязанностей. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Написав заявление, Меган вышла в свет. Она посетила представление в Национальном театре Дорфмана в Лондоне. Маркл стала его покровителем после свадьбы с принцем Гарри, пишет Cosmo.

Внимание публики привлек тот факт, что Маркл отказалась от украшений. На ее пальцах не оказалось обручального кольца, а также кольца верности, которое супруг ей преподнес на первую годовщину свадьбы. Она также сняла свое знаменитое помолвочное кольцо с тремя бриллиантами. Украшение сделали по эксклюзивному дизайну Гарри. Для этого использовали бриллиант из коллекции его мама, принцессы Дианы, а также два камня, которые принц привез из поездки в Ботсвану.