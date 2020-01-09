Гадание не на ромашке ⟩ 12 явных признаков того, что ты его любишь

Вы довольно давно встречаетесь и, может, даже живете вместе, но ты не уверена до конца в своих чувствах? Проверь их по этим признакам, предлагает Cosmo!
Ты не считаешь секунды, пока он ответит на сообщение
В начале отношений это было важно, но теперь-то он точно не растворится в тумане.
Ты заправляешь постель в его квартире
Свою можешь и забыть, а ему пусть будет чуть попроще.
Многое напоминает тебе о нем
Ешь на обед котлету, которую он тоже любит. Слышишь по радио его любимую песню… Многие мелочи можно привязать к нему.
Ты не вспоминаешь бывших
Раньше они всплывали в жизни в самый неожиданный момент, а теперь ты и лица-то не вспомнишь.
Не нужно планировать развлекательные свидания
Теперь можно просто посидеть вместе на диване и посмотреть сериал.
Ты готова на небольшие жертвы
Например, если он приболел, ты вполне можешь привезти ему мандарины и не думать, правильно ли поступила.
Ты чувствуешь себя под защитой
Это довольно сложно объяснить, особенно если напрямую тебе ничто не угрожает, но приятно, что он рядом.
Он тебе подходит
Если что-то произошло, он наверняка будет первым, кому ты позвонишь.
Ты не боишься его разочаровать
Даже если скажешь или сделаешь что-то не так, его мнение о тебе не ухудшится.
Если у него плохое настроение, то и у тебя тоже
Вы хорошо чувствуете, что у партнера на душе.
Вы пробуете новые занятия вместе
Даже если тебе (или ему) раньше казалось, что такого никогда не будет.
￼Ты готова познакомить его с родителями
Хотя бы для того, чтобы посмотреть, как они будут общаться. И это один из самых важных пунктов!