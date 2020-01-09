Гадание не на ромашке ⟩ 12 явных признаков того, что ты его любишь

Ты не считаешь секунды, пока он ответит на сообщение

В начале отношений это было важно, но теперь-то он точно не растворится в тумане.

Ты заправляешь постель в его квартире

Свою можешь и забыть, а ему пусть будет чуть попроще.

Многое напоминает тебе о нем

Ешь на обед котлету, которую он тоже любит. Слышишь по радио его любимую песню… Многие мелочи можно привязать к нему.

Ты не вспоминаешь бывших

Раньше они всплывали в жизни в самый неожиданный момент, а теперь ты и лица-то не вспомнишь.

Не нужно планировать развлекательные свидания

Теперь можно просто посидеть вместе на диване и посмотреть сериал.

Ты готова на небольшие жертвы

Например, если он приболел, ты вполне можешь привезти ему мандарины и не думать, правильно ли поступила.

Ты чувствуешь себя под защитой

Это довольно сложно объяснить, особенно если напрямую тебе ничто не угрожает, но приятно, что он рядом.

Он тебе подходит

Если что-то произошло, он наверняка будет первым, кому ты позвонишь.

Ты не боишься его разочаровать

Даже если скажешь или сделаешь что-то не так, его мнение о тебе не ухудшится.

Если у него плохое настроение, то и у тебя тоже

Вы хорошо чувствуете, что у партнера на душе.

Вы пробуете новые занятия вместе

Даже если тебе (или ему) раньше казалось, что такого никогда не будет.

￼Ты готова познакомить его с родителями