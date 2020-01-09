Почему нельзя пить кефир на ночь

Еще с детства нас приучали выпивать кисломолочный продукт на ночь, а сейчас кефир считается лучшим способом утолить голод. Который, как назло, активизируется именно в вечерние часы.

Часто худеющие девушки предпочитают на поздний ужин низкокалорийный кефир. Мол, он и организм насытит, и калорий лишних не прибавит. Но все не так просто и не всегда вкусный кефир перед сном пойдет на пользу.

Во-первых, кефир можно пить не всем людям в любое время суток, не только на ночь. Например, о кисломолочке стоит забыть людям с гастритом и таким неприятным явлением, как газообразование. А как известно, ночью замедляются процессы в организме, в том числе и пищеварительные. Поэтому стакан кефир может аукнуться неприятными последствиями утром. Но вот людям с нормальной работой ЖКТ ночная порция кефира вполне уместна — организм усваивает кальций именно в ночное время.