Почему нельзя пить кефир на ночь

Стакан кефира перед сном — уже, можно сказать, традиционная привычка, выработанная годами и воспитанная во многих поколениях, пишет wday.ru.
Еще с детства нас приучали выпивать кисломолочный продукт на ночь, а сейчас кефир считается лучшим способом утолить голод. Который, как назло, активизируется именно в вечерние часы.
Часто худеющие девушки предпочитают на поздний ужин низкокалорийный кефир. Мол, он и организм насытит, и калорий лишних не прибавит. Но все не так просто и не всегда вкусный кефир перед сном пойдет на пользу.
Во-первых, кефир можно пить не всем людям в любое время суток, не только на ночь. Например, о кисломолочке стоит забыть людям с гастритом и таким неприятным явлением, как газообразование. А как известно, ночью замедляются процессы в организме, в том числе и пищеварительные. Поэтому стакан кефир может аукнуться неприятными последствиями утром. Но вот людям с нормальной работой ЖКТ ночная порция кефира вполне уместна — организм усваивает кальций именно в ночное время.
Во-вторых, кефир может сыграть злую шутку с теми, кто страдает мигренями и сильными головными болями. В напитке содержится много белка, на усвоение которого требуется много времени, и организм не успеет восстановиться за ночь. Кстати, если накануне вы много тренировались и чувствуете, что завтра ваши мышцы в буквальном смысле слова дадут о себе знать, то тоже не стоит злоупотреблять кефиром. Причина та же — белок.