Пять фатальных ошибок, которые совершают на распродажах все девушки

Берут не свой размер

Это одна из самых распространенных ошибок, которую совершают девушки во время шопинга (причем не только в период распродаж). «Я похудею, чтобы влезть в эти джинсы», «Я отнесу это платье в ателье, чтобы подогнать под себя» и прочие похожие фразы звучат в голове у каждой покупательницы, когда она держит в руках вещь по привлекательной цене, но не своего размера.

Нет, ты вряд ли похудеешь ради новых брюк, а поход в ателье будешь откладывать бесконечное количество раз. По итогу, твой шкаф будет захламлен новыми вещами с бирками, которые ты не можешь носить, но и выбросить их тоже жалко. Поэтому во всем этом антураже красных ценников держи себя в руках, не трать деньги зря и мысли рационально.

Покупают бракованные вещи

На распродажах можно найти много классных вещей с очень хорошими скидками, которые затуманивают сознание, и это привлекает большой поток покупателей. Вещи едва успевают доехать из примерочной обратно в торговый зал, как их тут же кто-то снова берет на примерку. Как следствие — одежда на распродажах не всегда в хорошем состоянии: пятна от помады и тонального крема, оторванные пуговицы и молнии, лопнувшие швы.

Многие девушки готовы закрыть глаза на эти погрешности. «Отнесу это платье в химчистку/отдам портному на починку, ведь оно стоит всего 300 рублей!», — говорят они себе. Да, только вот ремонт испорченной вещи может обойтись в три-четыре ее цены, оно тебе надо?

Сметают все, что нужно и не нужно

Это касается не только одежды, но и предметов домашнего обихода, интерьерных украшений и прочего. Ты покупаешь бокалы для вина из черного стекла (алкоголь ты не пьешь, но ведь они такие классные!), одеяло в форме жирафа, десять пар тапочек, шлифуешь все парочкой неоновых топов, туфлями на смертельной шпильке и пластмассовой сумкой.

Идут на распродажу без списка необходимых вещей

Этот пункт плавно вытекает из предыдущего. Когда нет четкого представления, чем тебе нужно пополнить свой дом или гардероб, ты кладешь в корзину все, что хотя бы на минуту зацепило твой взгляд.

Чтобы избежать пустой траты денег и после не лить слезы, сидя в горе ненужного хлама, перед масштабным забегом на распродажи сделай разбор шкафа. Посмотри, какие вещи уже износились и их нужно заменить, чего в твоем гардеробе не хватает, чтобы он был функциональным и так далее. То же самое следует проделать и с предметами домашнего обихода.

Покупают то, что никогда раньше не носили (и вряд ли будут)