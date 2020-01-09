Как выбрать мужчину, исходя из своего месяца рождения

Астрологи убеждены, что при выборе избранника женщинам следует учитывать особенности своего характера, предопределенные датой рождения. Например, одним больше подойдут покладистые и мягкие мужчины, другим — волевые и решительные. О том, на кого стоит обратить внимание представительницам прекрасного пола, рассказал портал Uduba.com.

Январь

Подойдут: для женщин, появившихся на свет в январе, важно, чтобы партнер был деятельным и энергичным, Они чувствуют, что нашли «того самого» только в тех случаях, если видят, что постоянно самосовершенствуется, и никогда не останавливается на достигнутом.

Не подойдут: ленивые, безынициативные мужчины совсем не интересуют дам, рожденных в начале зимы.

Февраль

Подойдут: покорить сердце женщин, родившихся в феврале, может только чувственный и искренний мужчина, который успевает уделять время и карьере, и личной жизни.

Не подойдут: представительницам прекрасного пола, появившимся на свет в феврале, лучше не связываться с безэмоциональными партнерами. С такими кавалерами они попросту заскучают.

Март

Подойдут: надежность и стабильность — вот, что главное в возлюбленном для женщин, которые празднуют свой день рождения в марте. Рядом с собой они хотят видеть любящего и заботливого семьянина.

Не подойдут: от ухажеров, которые не выполняют свои обещания и не заинтересованы в серьезных отношениях, лучше держаться подальше.

Апрель

Подойдут: целеустремленный мужчина с четкими принципами и планами на жизнь — вот идеал «апрельских» женщин. Они готовы всю жизнь провести с тем партнером, который будет подавать достойный пример для подражания.

Не подойдут: маменькиным сынкам и чересчур мягким мужчинам рядом с такими женщинами будет непросто, да и сами они таких не потерпят.

Май

Подойдут: женщины, появившиеся на свет в мае, любят, чтобы все их проблемы решались без их участия. Партнер должен внушать им уверенность в том, что любая ситуация разрешится благополучно и беспокоиться не о чем.

Не подойдут: мужчин, которые считают, что место жены — на кухне, можно сразу вычеркивать из списка возможных претендентов.

Июнь

Подойдут: те, кто отмечают день рождения в июне, обожают приключения. Однако с возрастом они понимают, что дух авантюризма — далеко не самое главное в человеке. Куда важнее спокойствие, уравновешенность избранника и его готовность всегда прийти на помощь.

Не подойдут: июньские женщины ненавидят, когда их спутника то и дело терзают сомнения.

Июль

Подойдут: самое главное для представительниц прекрасного пола, появившихся на свет в июле, — найти мужчину, с которым будет всегда интересно. Они хотят разговаривать сутки напролет со своим возлюбленным и поддерживать его самые неординарные идеи.

Не подойдут: мужчины, которые руководствуются только здравым смыслом — полная противоположность идеала июльских женщин. Они любят тех, кого может накрыть волна чувств.

Август