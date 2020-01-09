Как выбрать мужчину, исходя из своего месяца рождения

Астрологи рассказали, чего от своего избранника ждут женщины, рожденные в разное время.
Астрологи убеждены, что при выборе избранника женщинам следует учитывать особенности своего характера, предопределенные датой рождения. Например, одним больше подойдут покладистые и мягкие мужчины, другим — волевые и решительные. О том, на кого стоит обратить внимание представительницам прекрасного пола, рассказал портал Uduba.com.
Январь
Подойдут: для женщин, появившихся на свет в январе, важно, чтобы партнер был деятельным и энергичным, Они чувствуют, что нашли «того самого» только в тех случаях, если видят, что постоянно самосовершенствуется, и никогда не останавливается на достигнутом.
Не подойдут: ленивые, безынициативные мужчины совсем не интересуют дам, рожденных в начале зимы.
Февраль
Подойдут: покорить сердце женщин, родившихся в феврале, может только чувственный и искренний мужчина, который успевает уделять время и карьере, и личной жизни.
Не подойдут: представительницам прекрасного пола, появившимся на свет в феврале, лучше не связываться с безэмоциональными партнерами. С такими кавалерами они попросту заскучают.
Март
Подойдут: надежность и стабильность — вот, что главное в возлюбленном для женщин, которые празднуют свой день рождения в марте. Рядом с собой они хотят видеть любящего и заботливого семьянина.
Не подойдут: от ухажеров, которые не выполняют свои обещания и не заинтересованы в серьезных отношениях, лучше держаться подальше.
Апрель
Подойдут: целеустремленный мужчина с четкими принципами и планами на жизнь — вот идеал «апрельских» женщин. Они готовы всю жизнь провести с тем партнером, который будет подавать достойный пример для подражания.
Не подойдут: маменькиным сынкам и чересчур мягким мужчинам рядом с такими женщинами будет непросто, да и сами они таких не потерпят.
Май
Подойдут: женщины, появившиеся на свет в мае, любят, чтобы все их проблемы решались без их участия. Партнер должен внушать им уверенность в том, что любая ситуация разрешится благополучно и беспокоиться не о чем.
Не подойдут: мужчин, которые считают, что место жены — на кухне, можно сразу вычеркивать из списка возможных претендентов.
Июнь
Подойдут: те, кто отмечают день рождения в июне, обожают приключения. Однако с возрастом они понимают, что дух авантюризма — далеко не самое главное в человеке. Куда важнее спокойствие, уравновешенность избранника и его готовность всегда прийти на помощь.
Не подойдут: июньские женщины ненавидят, когда их спутника то и дело терзают сомнения.
Июль
Подойдут: самое главное для представительниц прекрасного пола, появившихся на свет в июле, — найти мужчину, с которым будет всегда интересно. Они хотят разговаривать сутки напролет со своим возлюбленным и поддерживать его самые неординарные идеи.
Не подойдут: мужчины, которые руководствуются только здравым смыслом — полная противоположность идеала июльских женщин. Они любят тех, кого может накрыть волна чувств.
Август
Подойдут: рядом с женщиной, рожденной в августе, должен быть мужчина, на которого можно положиться во всех смыслах. Избранник должен хорошо зарабатывать и исполнять все капризы жены.
Не подойдут: ухажерам, которые не могут защитить свою спутницу от обидчика, лучше не питать надежды, что они когда-то смогут произвести впечатление на такую женщину.
Сентябрь
Подойдут: рядом с сентябрьскими женщинами должен быть нежный и чуткий кавалер, который может себе позволить быть уязвимым в присутствии любимой женщины.
Не подойдут: своевольные мужчины, не привыкшие демонстрировать свою любовь, никогда не очаруют женщин, появившихся на свет в начале осени.
Октябрь
Подойдут: мужчина рядом с женщинами, родившимися в октябре, должен вызывать восхищение и уважение. Он должен быть таким, чтобы возлюбленная была готова пойти за ним куда угодно и знать, что он никогда не бросит в беде.
Не подойдут: слабые мужчины, которые не любят пожаловаться на судьбу — не пара для таких женщин.
Ноябрь
Подойдут: женщины, празднующие день рождения в ноябре, ищут спутника с глубоким внутренним миром. Духовная составляющая для них выходит на первый план, а все остальное не имеет значения.
Не подойдут: малообщительные мужчины, не привыкшие делиться своими переживаниями, не смогут завоевать симпатию ноябрьских женщин.
Декабрь
Подойдут: друг, любовник, супруг — представительницы прекрасного пола, появившиеся на свет в начале зимы, хотят, чтобы в одном человеке сочетались сразу все лучшие качества. На меньшее они не согласны.
Не подойдут: человеку, который не привык добиваться своей дамы годами и петь серенады под окном не место рядом с декабрьскими женщинами.