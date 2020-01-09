ТОП-9 худших фраз, которые можно случайно сказать своим друзьям-родителям

И хотя дополнительные расходы, недостаток сна и гора новых обязанностей могут быть достаточно сложным вызовом, во многих случаях именно благонамеренные советы других людей делают работу по воспитанию детей одной из самых трудных на планете.

Поэтому, независимо от того, есть у тебя дети или нет, постарайся воздержаться от того, чтобы сказать своим знакомым, у которых недавно родился ребенок, любую из фраз, перечисленных ниже.

Да, они кажутся доброжелательными и весьма распространены, но на деле вреда от них обычно больше, чем пользы.

«Ты выглядишь измученной»

Обычно здоровый новорожденный просыпается каждые пару часов каждую ночь. Таким образом, более чем вероятно, что родители не просто выглядят измученными, они действительно измучены.

Также, если тебя подмывает бросить в разговоре с молодыми родителями сочувственное: «Я тоже поспала всего несколько часов прошлой ночью», — подумай об этом еще раз: исследование 2015 года, опубликованное в журнале «Sleep», показало, что прерывистый сон оказывает еще более негативное влияние на самочувствие и настроение, чем просто короткий сон. Поэтому благоразумнее будет оставить эти комментарии при себе на данный момент.

«Спи, пока ребенок спит»

Это предложение часто звучит от благонамеренных друзей и членов семьи, но «спать, когда ребенок спит» — рекомендация, которую не так легко реализовать на практике.

Дело в том, что многие родители используют время, которое их ребенок проводит во сне, чтобы успеть сделать другие важные вещи, такие как приготовление и принятие пищи, душ, работа, уборка, так что вряд ли этот совет так полезен, как тебе кажется.

«Тебе так повезло, что ты теперь сидишь дома»

Конечно, со стороны кажется, что сидеть дома с ребенком — в разы проще, чем ходить на работу, а единственная причина, почему один из молодых родителей решает остаться дома после рождения ребенка, — нежелание работать.

Однако, прежде чем начинать втайне завидовать своему «счастливому» знакомому, вспомни, что уход за ребенком — это 24-часовая работа, которая не приносит никакой зарплаты, требует иметь дело с тоннами криков и телесных жидкостей, плюс, не предвещает никакого карьерного роста. Поэтому лучше оставь при себе мнение о том, насколько «повезло» этим родителям-домоседам.

Все, что начинается с «Ты должен…»

Идея, что родитель просто жаждет твоего совету по поводу того, как он купает, держит или кормит своего ребенка, особенно когда эти предложения начинаются с «Ты должен», по меньшей мере, ошибочна.

Не давай советов, пока родитель не попросит об этом сам. Если то, что он или она делает, не представляет непосредственной опасности для ребенка, тебе лучше держать при себе рекомендацию, которую ты от кого-то услышала или где-то прочла.

«Твой ребенок так много плачет — это нормально?»