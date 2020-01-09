Фантастический ароматный букет ⟩ Дорада, запеченная в фольге

Разогрейте духовку до 200 градусов. Прямоугольный лист сложенной в два слоя фольги выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1–2 филе анчоусов, сверху выложите дораду и приподнимите края фольги.

Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу. Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25–30 минут.