Фантастический ароматный букет ⟩ Дорада, запеченная в фольге

Рыба в «конверте» из фольги хранит ароматы овощей и специй – фантастический букет, уверяет «Домашний Очаг»!
Время приготовления - 45 мин
Общее время приготовления - примерно 1 ч
Ингредиенты
Рыба дорада - 2 штуки
Анчоусы (филе) - 6 штук
Оливки черные и зеленые крупные - 12 штук
Помидоры черри - 12 штук
Лимон - 1 штука
Лук репчатый - 1 штука
Тимьян - 4 стебля
Вино белое - 4 столовые ложки
Способ приготовления
Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и приправьте солью и перцем.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Прямоугольный лист сложенной в два слоя фольги выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1–2 филе анчоусов, сверху выложите дораду и приподнимите края фольги.
Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу. Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25–30 минут.
Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.