Чт, 9.01.2020

Фантастический ароматный букет ⟩ Дорада, запеченная в фольге

Дорада. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Рыба в «конверте» из фольги хранит ароматы овощей и специй – фантастический букет, уверяет «Домашний Очаг»!

Количество порций - 4
Время подготовки - 15 мин

Время приготовления - 45 мин

Общее время приготовления - примерно 1 ч

Ингредиенты

Рыба дорада - 2 штуки

Анчоусы (филе) - 6 штук

Оливки черные и зеленые крупные - 12 штук

Помидоры черри - 12 штук

Лимон - 1 штука

Лук репчатый - 1 штука

Тимьян - 4 стебля

Вино белое - 4 столовые ложки

Способ приготовления

Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и приправьте солью и перцем.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Прямоугольный лист сложенной в два слоя фольги выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1–2 филе анчоусов, сверху выложите дораду и приподнимите края фольги.

Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу. Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25–30 минут.

Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.

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