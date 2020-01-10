Мария Порошина рассказала, как ей удалось прийти в форму после пятых родов

Актриса быстро похудела к премьерному спектаклю в Театре Школе современной пьесы — в нем Мария играет соблазнительную красотку, пишет Пятый канал.
Мария Порошина отмечает день рождение сына — 11 января Андрею исполнится годик. Но праздничный стол и новогодние блюда не сломили силу воли актрисы. Звезда приходит в форму после беременности — благодаря диете ей удалось сбросить десять килограммов, пишет KP.RU.
Порошина признается, что раньше худела быстро и просто. Но после пятых родов процесс возвращения к дородовой форме затянулся почти на год.
«С возрастом худеть сложнее. Но я не переживаю. Рождение еще одного малыша важнее красоты, которую потом можно восстановить», — делится Мария.
Артистка использует простой, но действенный метод похудения. Ради фигуры она села на раздельное питание — один прием пищи исключительно белковый, другой — углеводный, жиры — ограничены. Порошина не забывает о поддержании водного баланса, также она ограничила употребление жареных блюд.
Начало года обещает быть для Марии насыщенным — в премьерном спектакле в Театре Школы современной пьесы она играет соблазнительную красотку.
Вернуться в дородовую форму Порошиной помог и подарок, который она получила от бойфренда старшей дочери Полины — молодой человек презентовал актрисе браслет со встроенным шагомером. Также с помощью него Мария контролирует количество физических нагрузок.