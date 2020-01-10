Какие вещи гардероба визуально молодят женщин?

Встречают, как известно, по одежке. Есть одежда и аксессуары, которые старят, но есть и такие, что «стирают» пять, а то и десять лет. Что же это за вещи?
Синий деним. Джинсы, подобранные к фигуре, делают образ более спортивным, динамичным и молодым. В первую очередь джинсы синего, голубого цвета, хотя и черный коттон обладает определенным «омолаживающим» эффектом.
Особенно на руку женщинам мода актуальная, с упором на брюки с высокой талией. Такой фасон придает ногам длины, стройности и однозначно ассоциируется с молодостью.
Строгие пиджаки. Длинный или укороченный, с накладными плечами, что визуально утончает талию, подобный предмет отлично сочетается и с юбкой, и с брюками, и с джинсами. Пиджаки добавляют фигуре аккуратной худощавости, вот только нужно избегать кислотных красок в пользу черного цвета, бежевого и других пастельных оттенков.
Свитера-оверсайз. Просторные и уютные, они маскируют недостатки комплекции и скрывают пару-тройку килограммов. Единственное условие – эта одежда не должна быть крикливо-яркой или пестрой.
Юбка-карандаш миди. Не пытайтесь обмануть себя и зеркало с помощью мини-юбки. Зрелая женщина в коротенькой юбчонке смотрится нелепо и жалко. Чтобы вас не упрекнули в вульгарности, носите тщательно выбранный фасон средней длины, чуть ниже колен.
Табу распространяется также на длинные юбки: психологи утверждают, что женщины, которые их надевают, воспринимаются старше паспортного возраста, пишет zen.yandex.ru.
Однотонные футболки. В сочетании с джинсами они делают силуэт более подтянутым, а облик заметно моложе.
Минималистический тренд – простая, без принта футболка плюс юбка или брюки – возник как будто специально для женщин старше 40, которым он особенно к лицу.
Обувь с заостренным мыском и на каблуке. Сандалии на плоской подошве, балетки, мокасины, безусловно, удобны. Но воображение связывает их с преклонными годами, когда походка утратила легкость. Утонченность обувной модели зрительно снижает биологический возраст.
Сдержанные, немассивные аксессуары. Серьги-пуссеты, импозантная цепочка, неширокий браслет помогут «сбросить» несколько лет.
Украшений, впрочем, должно быть немного. И Боже упаси использовать тяжелое желтое или красное золото: такие предметы соотносятся с солидными годами, а также намекают, что женщина стремится привлечь к себе внимание.
То же самое можно сказать и о сумке. Преимущество дамы должны отдавать не крупным образцам с блестящим декором и фурнитурой, а небольшим элегантным сумочкам и клатчам.