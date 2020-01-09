Видеорецепт ⟩ Пальчики оближешь: курица в духовке с травами

Ингредиенты

Для приготовления нужно

Целая курица – 1 штука

Лук – 1 штука

Чеснок – 3 зубчика

Прованские травы – 2 чайные ложки

Сухари для панировки – 75 г

Яйцо – 1 штука

Лимон -1 штука

Петрушка - 1 пучок

Сливочное масло – 90 г

Лавровый лист - 2 штуки

Соль - по вкусу

Перец черный - по вкусу

Для начала разогреваем духовку до 190° С. Тем временем готовим начинку. Растапливаем сливочное масло (достаточно 40 г) и в нем обжариваем 1 маленькую нарезанную луковицу и один раздавленный зубчик чеснока. Для обжаривания достаточно 5-10 минут.

Остужаем пережарку, добавляем в нее 75 г сухарей для панировки, цедру и лимонный сок (половинки от лимона нужно оставить для курицы), зелень. Вмешиваем в эту массу 1 желток.

Курицу определяем на разделочную доску. Грудка курицы должна быть сверху. Натираем тушку перцем и солью. Помещаем в курицу чеснок, лук и половинки от лимона.

Оттягиваем кожицу на шее и выкладываем туда нашу начинку. Теперь переворачиваем птицу грудкой вниз и закрепляем кожицу на спинке шпажкой. Крылышки связываем. Пришло время выкладывать курицу на противень.

Также выкладываем на противень 4 веточки свежей петрушки, 2 лавровых листика. Добавляем сливочного масла, нарезанного кубиками (50 г) и выпекаем.

Когда курица будет готова, ее необходимо выложить на большую тарелку и накрыть фольгой.

А теперь маленький лайфхак!

Подлива

Белое вино - 1 стакан

Горчица - 1 столовая ложка

450 мл горячего куриного бульона.

Вот теперь готовим подливку. В состав подливки входят следующие компоненты: сок с противня, белое вино (1 стакан), горчица (1 ст. л.) и 450 мл горячего бульона от курицы. Весь этот состав доводим до кипения. Добавляем 25 г сливочного масла, солим, перчим. Курица и подливка готовы.