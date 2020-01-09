Чт, 9.01.2020

Видеорецепт ⟩ Пальчики оближешь: курица в духовке с травами

Курица в духовке. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сайт hlebsol.ru предлагает рецепт вкусной курицы с травами. Готовить легко, есть - за уши не оттянешь!

Ингредиенты

Для приготовления нужно

  • Целая курица – 1 штука
  • Лук – 1 штука
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Прованские травы – 2 чайные ложки
  • Сухари для панировки – 75 г
  • Яйцо – 1 штука
  • Лимон -1 штука
  • Петрушка - 1 пучок
  • Сливочное масло – 90 г
  • Лавровый лист - 2 штуки
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный - по вкусу

Для начала разогреваем духовку до 190° С. Тем временем готовим начинку. Растапливаем сливочное масло (достаточно 40 г)  и в нем обжариваем 1 маленькую нарезанную луковицу и один раздавленный зубчик чеснока. Для обжаривания достаточно 5-10 минут.

Остужаем пережарку, добавляем в нее 75 г сухарей для панировки, цедру и лимонный сок (половинки от лимона нужно оставить для курицы), зелень. Вмешиваем в эту массу 1 желток.

Курицу определяем на разделочную доску. Грудка курицы должна быть сверху. Натираем тушку перцем и солью. Помещаем в курицу чеснок, лук и половинки от лимона.

Оттягиваем кожицу на шее и выкладываем туда нашу начинку. Теперь переворачиваем птицу грудкой вниз и закрепляем кожицу на спинке шпажкой. Крылышки связываем. Пришло время выкладывать курицу на противень.

Также выкладываем на противень 4 веточки свежей петрушки, 2 лавровых листика. Добавляем сливочного масла, нарезанного кубиками (50 г) и выпекаем.

Когда курица будет готова, ее необходимо выложить на большую тарелку и накрыть фольгой.

А теперь маленький лайфхак!

Подлива

Белое вино - 1 стакан

Горчица - 1 столовая ложка

450 мл горячего куриного бульона.

Вот теперь готовим подливку. В состав подливки входят следующие компоненты: сок с противня, белое вино (1 стакан), горчица (1 ст. л.) и 450 мл горячего бульона от курицы. Весь этот состав доводим до кипения. Добавляем 25 г сливочного масла, солим, перчим. Курица и подливка готовы.

Приятного просмотра и аппетита!

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