Видеорецепт ⟩ Пальчики оближешь: курица в духовке с травами

Сайт hlebsol.ru предлагает рецепт вкусной курицы с травами. Готовить легко, есть - за уши не оттянешь!
Ингредиенты
Для приготовления нужно
- Целая курица – 1 штука
- Лук – 1 штука
- Чеснок – 3 зубчика
- Прованские травы – 2 чайные ложки
- Сухари для панировки – 75 г
- Яйцо – 1 штука
- Лимон -1 штука
- Петрушка - 1 пучок
- Сливочное масло – 90 г
- Лавровый лист - 2 штуки
- Соль - по вкусу
- Перец черный - по вкусу
Для начала разогреваем духовку до 190° С. Тем временем готовим начинку. Растапливаем сливочное масло (достаточно 40 г) и в нем обжариваем 1 маленькую нарезанную луковицу и один раздавленный зубчик чеснока. Для обжаривания достаточно 5-10 минут.
Остужаем пережарку, добавляем в нее 75 г сухарей для панировки, цедру и лимонный сок (половинки от лимона нужно оставить для курицы), зелень. Вмешиваем в эту массу 1 желток.
Курицу определяем на разделочную доску. Грудка курицы должна быть сверху. Натираем тушку перцем и солью. Помещаем в курицу чеснок, лук и половинки от лимона.
Оттягиваем кожицу на шее и выкладываем туда нашу начинку. Теперь переворачиваем птицу грудкой вниз и закрепляем кожицу на спинке шпажкой. Крылышки связываем. Пришло время выкладывать курицу на противень.
Также выкладываем на противень 4 веточки свежей петрушки, 2 лавровых листика. Добавляем сливочного масла, нарезанного кубиками (50 г) и выпекаем.
Когда курица будет готова, ее необходимо выложить на большую тарелку и накрыть фольгой.
А теперь маленький лайфхак!
Подлива
Белое вино - 1 стакан
Горчица - 1 столовая ложка
450 мл горячего куриного бульона.
Вот теперь готовим подливку. В состав подливки входят следующие компоненты: сок с противня, белое вино (1 стакан), горчица (1 ст. л.) и 450 мл горячего бульона от курицы. Весь этот состав доводим до кипения. Добавляем 25 г сливочного масла, солим, перчим. Курица и подливка готовы.
Приятного просмотра и аппетита!