Оксана Самойлова перевела старшую дочь на домашнее обучение

Встретив Новый год в Москве, семья Джигана перебралась в Майами. Здесь супруги с детьми пробудут почти год — до декабря. Старшая дочь рэпера — Ариела — посещает второй класс, но в Штатах будет учиться на дому, пишет Стархит.
Об этом жена артиста рассказала в личном блоге, отметив, что так и не смогла найти подходящее учебное заведение для наследницы.
В нашем районе ничего подходящего нет, а возить по часу в семь утра — это вообще не вариант. Поэтому наймем репетиторов и будем заниматься дома. Кстати, уехать надолго из школы оказалось проще, чем я думала. Ну, по крайней мере, во втором классе. Просто по приезде мы будем сдавать аттестации,
— поделилась 31-летняя Оксана Самойлова.
В Майами, в одной из частных клиник на свет появится четвертый ребенок рэпера и модели. Многодетная мама не скрывает: впереди ее ждет очередное кесарево сечение. Самойлова хоть и может назвать себя опытной роженицей, немного побаивается предстоящей операции.
Мне пора бы уже начать вить хоть какое-то гнездо для малыша, хотя бы кроватку что ли купить. На приеме у врача во время разговоров о ходе операции поняла, что вообще рожать не готова. Просто типа хожу беременная без продолжения. Пока обсуждали, стало страшно. Лучше не думать об этом,
— призналась она.
А ведь еще недавно поклонники семьи Джигана предполагали, что кумиры переехали в Штаты окончательно. Но Оксана не подтвердила слухи.
Нет, мы тут всего на несколько месяцев. Пока обживаемся на новом месте,
— отметила она.
К слову, супруги очень часто путешествуют и берут с собой дочерей. Так что девочкам не составляет большого труда привыкнуть к новому месту жительства.
Майя (младшая дочь пары, — прим. «СтарХита») считает,что она вообще-то живет тут, а в тот дом просто иногда приезжает в гости. Все время, пока мы в Москве, она мечтает бегать голая и шатать пальмы в Майами. С чего она это вообще взяла — не понятно, потому что ни одного, ни другого мы тут никогда не делали. Счастливый ребенок!
— рассказала Оксана подписчикам.