Оксана Самойлова перевела старшую дочь на домашнее обучение

Майя (младшая дочь пары, — прим. «СтарХита») считает,что она вообще-то живет тут, а в тот дом просто иногда приезжает в гости. Все время, пока мы в Москве, она мечтает бегать голая и шатать пальмы в Майами. С чего она это вообще взяла — не понятно, потому что ни одного, ни другого мы тут никогда не делали. Счастливый ребенок!