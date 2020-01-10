Пт, 10.01.2020

Как приготовить тушеного гуся с картофелем на Старый Новый год

Тушеный гксь с картофелем. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Стол на Старый новый год очень похож на рождественский, но блюда уже не постные. На стол ставят колбасы, мясо, вареники, пироги, блины и многое другое. Также готовят птицу – гуся, курицу или утку, пишет «Сегодня».

Гусь с картошкой в утятнице

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 тушка гуся
  • Растительное масло
  • Соль и приправы
  • Сладкий перец
  • Репчатый лук
  • Морковь
  • Картофель

Способ приготовления:

  1. Выбирается уже ощипанная тушка гуся и осмаливается на открытом огне. После этого нужно оскоблить ее ножом, обмыть холодной водой и разрезать птицу на кусочки.
  2. Кусочки мяса поджариваются на масле в чугунной сковородке с добавлением соли и приправ по вкусу (душистый перец, паприка и т.д.).
  3. Поджаривать гусятину необходимо на сильном огне до образования корочки, сюда же добавляется нарезанный соломкой перец, лук и морковь, измельченная на крупной терке.
  4. Все это поджаривается в течение трех минут, а потом перекладывается в чугунную посуду. Теперь необходимо подготовить картофель.
  5. Для этого овощ очищают, режут крупными кусками, поджаривают до полуготовности и складывают к мясу в утятницу.
  6. После этого в утятницу доливают воду так, чтобы она только слегка покрывала картофель. Ставят посуду на сильный огонь, доводят до кипения.
  7. После того как содержимое кастрюли закипит, огонь нужно убавить. Через 30-40 минут тушеный гусь с картошкой готов к употреблению.

Как подавать гуся

Переложить готовую птицу на блюдо, вокруг красиво разложить овощи, с которыми она готовилась.

НАВЕРХ