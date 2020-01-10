Как приготовить тушеного гуся с картофелем на Старый Новый год

Стол на Старый новый год очень похож на рождественский, но блюда уже не постные. На стол ставят колбасы, мясо, вареники, пироги, блины и многое другое. Также готовят птицу – гуся, курицу или утку, пишет «Сегодня».
Гусь с картошкой в утятнице
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 197 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 тушка гуся
- Растительное масло
- Соль и приправы
- Сладкий перец
- Репчатый лук
- Морковь
- Картофель
Способ приготовления:
- Выбирается уже ощипанная тушка гуся и осмаливается на открытом огне. После этого нужно оскоблить ее ножом, обмыть холодной водой и разрезать птицу на кусочки.
- Кусочки мяса поджариваются на масле в чугунной сковородке с добавлением соли и приправ по вкусу (душистый перец, паприка и т.д.).
- Поджаривать гусятину необходимо на сильном огне до образования корочки, сюда же добавляется нарезанный соломкой перец, лук и морковь, измельченная на крупной терке.
- Все это поджаривается в течение трех минут, а потом перекладывается в чугунную посуду. Теперь необходимо подготовить картофель.
- Для этого овощ очищают, режут крупными кусками, поджаривают до полуготовности и складывают к мясу в утятницу.
- После этого в утятницу доливают воду так, чтобы она только слегка покрывала картофель. Ставят посуду на сильный огонь, доводят до кипения.
- После того как содержимое кастрюли закипит, огонь нужно убавить. Через 30-40 минут тушеный гусь с картошкой готов к употреблению.
Как подавать гуся
Переложить готовую птицу на блюдо, вокруг красиво разложить овощи, с которыми она готовилась.