Как собственный дом убивает вас

Воздух

Пылевой клещ — один из самых распространенных аллергенов, которые вы вдыхаете вместе с воздухом. Довольно часто аллергическая реакция на пылевого клеща провоцирует астму. В исследовании британских ученых выяснилось, что 65% астматиков чувствительны к пылевому клещу — и для них несвежий воздух в квартире особенно опасен.

В другом исследовании ученые из Дании решили узнать, как можно снизить концентрацию пылевого клеща в воздухе. Они измеряли количество аллергена в пыли, которая оседает на матрасах в квартирах испытуемых. Перед началом эксперимента исследователи провели инспекцию дома у 30 пациентов с астмой. У них на кроватях нашли 110 пылевых клещей на грамм пыли — это выше максимально безопасной концентрации, которая составляет 100 клещей/грамм пыли. Затем участникам предложили переехать в новые квартиры, где была установлена механическая вентиляция.

В результате количество клещей в домах у астматиков упало до 20 на грамм пыли — это уже вполне безопасный показатель. Вывод из этого исследования банален: чтобы не допустить аллергических реакций на пыль и не усиливать уже имеющиеся, нужно регулярно проветривать квартиру. А вот повышенная влажность воздуха — например, при использовании увлажнителя, — напротив, опасна для аллергиков и способствует размножению пылевого клеща.

Бытовая химия

Вы полагаете, что с помощью мощных чистящих средств вы спасаете себя от бактерий? Может и так — но и сами эти средства небезопасны.

Американские исследователи провели метаанализ, в котором изучили содержание компонентов бытовой химии в домах людей. Оказалось, что американцы регулярно контактируют с химикатами нескольких групп.

Больше всего в их домах оказалось фталатов — их используют во многих средствах как растворитель для других веществ. Некоторые из фталатов влияют на работу гормональной системы, препятствуя нормальной выработке тестостерона у мужчин. Также эти вещества причисляют к потенциальным канцерогенам.

Кроме фталатов, в домах американцев обнаружили остатки фенолов, искусственных ароматизаторов и других химикатов. Они оседали на домашней пыли, и люди получали свою порцию вредных веществ, вдыхая и глотая эту пыль.

Ученые сделали вывод, что следы химикатов, которые есть в квартире всегда, могут вызывать гормональные нарушения, репродуктивные проблемы, трудности в развитии у детей, вредить иммунитету и даже приводить к раку. Чтобы избежать таких последствий, желательно, во-первых, регулярно протирать пыль и проветривать помещение, а во-вторых — заменить средства бытовой химии на более экологичные.

Вкусные запахи