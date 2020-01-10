Как собственный дом убивает вас

Мой дом — моя крепость. Знаете ли вы обо всех опасностях, которые прячутся в вашем жилье? Об этом пишет Mail.ru.
Воздух
Пылевой клещ — один из самых распространенных аллергенов, которые вы вдыхаете вместе с воздухом. Довольно часто аллергическая реакция на пылевого клеща провоцирует астму. В исследовании британских ученых выяснилось, что 65% астматиков чувствительны к пылевому клещу — и для них несвежий воздух в квартире особенно опасен.
В другом исследовании ученые из Дании решили узнать, как можно снизить концентрацию пылевого клеща в воздухе. Они измеряли количество аллергена в пыли, которая оседает на матрасах в квартирах испытуемых. Перед началом эксперимента исследователи провели инспекцию дома у 30 пациентов с астмой. У них на кроватях нашли 110 пылевых клещей на грамм пыли — это выше максимально безопасной концентрации, которая составляет 100 клещей/грамм пыли. Затем участникам предложили переехать в новые квартиры, где была установлена механическая вентиляция.
В результате количество клещей в домах у астматиков упало до 20 на грамм пыли — это уже вполне безопасный показатель. Вывод из этого исследования банален: чтобы не допустить аллергических реакций на пыль и не усиливать уже имеющиеся, нужно регулярно проветривать квартиру. А вот повышенная влажность воздуха — например, при использовании увлажнителя, — напротив, опасна для аллергиков и способствует размножению пылевого клеща.
Бытовая химия
Вы полагаете, что с помощью мощных чистящих средств вы спасаете себя от бактерий? Может и так — но и сами эти средства небезопасны.
Американские исследователи провели метаанализ, в котором изучили содержание компонентов бытовой химии в домах людей. Оказалось, что американцы регулярно контактируют с химикатами нескольких групп.
Больше всего в их домах оказалось фталатов — их используют во многих средствах как растворитель для других веществ. Некоторые из фталатов влияют на работу гормональной системы, препятствуя нормальной выработке тестостерона у мужчин. Также эти вещества причисляют к потенциальным канцерогенам.
Кроме фталатов, в домах американцев обнаружили остатки фенолов, искусственных ароматизаторов и других химикатов. Они оседали на домашней пыли, и люди получали свою порцию вредных веществ, вдыхая и глотая эту пыль.
Ученые сделали вывод, что следы химикатов, которые есть в квартире всегда, могут вызывать гормональные нарушения, репродуктивные проблемы, трудности в развитии у детей, вредить иммунитету и даже приводить к раку. Чтобы избежать таких последствий, желательно, во-первых, регулярно протирать пыль и проветривать помещение, а во-вторых — заменить средства бытовой химии на более экологичные.
Вкусные запахи
Любите зажечь ароматическую свечку, чтобы наполнить спальню приятным запахом? Возможно, вам не стоит так уж увлекаться этой практикой. Оказывается, в фитилях свечей содержится опасный для здоровья свинец. Когда такая свеча долго горит, концентрация свинца в воздухе начинает превышать безопасные нормы. Иногда горящие свечи могут выбрасывать в воздух повышенные концентрации токсичного газа формальдегида, а дым от сжигания ароматических палочек может быть источником бензола, который в больших количествах опасен.
Ученые предупреждают, что увлечение ароматическими свечами и палочками увеличивает вероятность развития контактного дерматита, астмы, онкологических болезней. Исследователи даже обнаружили повышенный риск генетических мутаций у детей, матери которых во время беременности вдыхали ароматный дым. Так что стоит как минимум, ограничивать по времени свои домашние сеансы ароматерапии и не жечь палочки целыми днями. Покупать их желательно у проверенных производителей, внимательно изучив их состав — ищите свечи из натурального воска с добавлением эфирных масел.
Комнатные растения
Они не только радуют глаз, но иногда и оказываются полезны в хозяйстве. Например, алоэ вера — сок этого растения часто используют в народной медицине для лечения простуды и кожных болезней. Что по этому поводу говорит наука?
Ученые всерьез обеспокоены такой практикой. Они считают, что домашние примочки и микстуры, сделанные из листьев алоэ, могут быть токсичны. В частности, вы рискуете столкнуться с диареей, гипокалиемией (дефицит калия, влияет на работу мышц и сердца), почечной недостаточностью, аллергическими реакциями (а исследования на крысах показали, что экстракт целого листа алоэ вера является канцерогеном).
Так что если у вас на подоконнике растет алоэ, наслаждайтесь его видом издалека, но не пытайтесь лечиться им. Некоторые растения небезопасно держать дома в принципе. Например, олеандр очень ядовит. Экстракт этого растения вызывает сильнейшие симптомы отравления, влияет на работу сердца и может даже привести к летальному исходу. Вряд ли вы будете специально есть листья олеандра, но если, к примеру, вы будете пересаживать или обрезать растение, а потом не помоете руки, можете ненароком отравиться.
Перед тем как завести то или иное комнатное растение, изучите его свойства — потенциальную токсичность и аллергенность. В любом случае, после контакта с растениями мойте руки и никогда не используйте листья, цветки и другие части домашних растений в качестве лекарства.
Плесень
В каждом доме есть плесень, проблемы начинаются тогда, когда ее становится слишком много, а в доме живет человек, чувствительный к ее спорам. Самая распространенная реакция на споры плесени — это аллергия. Она может проявляться насморком, покраснением глаз, першением в горле, кашлем, раздражениями на коже. Если кто-то в вашем доме постоянно «болеет», причем круглый год, возможно, дело не в частых ОРВИ, а в аллергии на плесень.
Также плесень опасна для людей с иммунодефицитами и хроническими заболеваниями легких — например, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ, болезнь курильщиков). У них при вдыхании спор плесени могут развиваться серьезные инфекционные болезни.
Плесень может усугублять риск развития астмы у детей и у взрослых с предрасположенностью к этому заболеванию. Даже у здоровых людей повышенная концентрация плесневых спор может вызывать частые респираторные заболевания, кашель и одышку.
Что же делать? Внимательно следить за ростом плесени в местах повышенной влажности — в ванной, на раковине, в стиральной машине, кондиционерах — и вовремя ее удалять. Держать общую влажность воздуха в квартире умеренной, не выше 50%. Не допускать протечек в трубах — они способствуют повышению влажности и росту плесени. Регулярно проветривать все помещения, особенно ванную комнату и кухню.