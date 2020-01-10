Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 января

Середина января принесет представительницам прекрасного пола весьма противоречивые желания и намерения. Какие перемены за этим последуют и как взять свое, расскажут астрологи.
Совсем недавно наступил Новый год, но уже начинают появляться первые сложности. Говорить о кардинальных переменах пока рано, а тем более рано форсировать события по собственному желанию. На этой неделе астрологи советуют усиливать энергетику и неспешно входить в привычный ритм жизни. Однако не стоит слишком расслабляться. За работу все-таки придется взяться, причем основательно и, что важно, на трезвую голову: период обозначен обострением тайных желаний, иллюзий и роковых случайностей.
Женщин-Овен
Середина января обернется для представительниц Овнов суетой и мелкими бытовыми проблемами. Но не стоит отягощать ситуацию и драматизировать события: за неделю придется решить несколько запутанных ситуаций, но уже к выходным повисшие дела могут завершиться, причем в пользу Овнов. Они с легкостью достигнут свои цели за счет настойчивости. Астрологи сообщают, что этот факт может разочаровать, ведь даже самые сложные, на первый взгляд, испытания окажутся обыденными сложностями.
Женщина-Телец
Для женщин-Тельцов наступающая неделя может стать довольно беспокойным периодом, связанным с неожиданными потрясениями и переменами в тех сферах, в которых до этого все было благополучно. Однако любые появившиеся проблемы пойдут на пользу, поскольку высветят слабые стороны и укажут на перспективные направления личностного роста. Да, Тельцы столкнутся с небольшими препятствиями, но пасовать точно не стоит — личное счастье по-прежнему остается в их собственных руках.
Близнецов ждет неделя открытий и озарений. За 7 дней представительницы знака не раз окажутся на перепутье, придется принять несколько резких знаковых решений. Важную роль сыграет прошлое, заставив кардинально изменить отношение к привычным вещам. Астрологи сообщают, что это не станет для женщин-Близнецов негативным опытом. Напротив — звезды обещают только счастье и исполнение какого-то давнего желания. В списке первостепенных задач могут вдруг оказаться дела, на которые не стоит тратить силы и время. Лучше отказаться о них и тратить попусту свою энергетику.
Женщина-Рак
Постновогодняя депрессия застанет женщин-Раков врасплох. Хандра может стать причиной того, что на этой неделе возникнут проблемы с важными делами и решениями. Чтобы не встречать выходные в ворохе обязанностей и свалившихся дел, эксперты dailyhoro.ru советуют не оттягивать момент и обеспечить себе психологический комфорт. Инициатива и реализация планов позволят собрать плоды со всех «нив» своей жизни, намеренно выйти из зоны комфорта и избавиться от чего-то привычного, но давно надоевшего и токсичного.
Женщина-Лев
Гороскоп для Львиц на середину января благоприятен. Но астрологи советуют помнить об осторожности: на этой неделе велик риск переутомления, и тогда начинания застопорятся, а это приведет к простою. Небесные светила предостерегают женщин-Львов от трудоголизма, плена иллюзий и скоропалительных решений. Перспективные возможности разворачиваются в духовной сфере. Тут возможны открытия, связанные с осознанием своего «Я» и своего места в жизни.
На этой неделе звезды поручат Девам что-то важное, сложное и очень ответственное. Вполне вероятно, что это заставит поволноваться. Однако астрологи убеждены, что представительницы знака отлично справятся с этим испытанием, что в итоге приведет к решению спорного вопроса. Креативный подход к делу обязательно пригодится Девам, причем в самых неожиданных обстоятельствах. И уже в конце недели они получат отличный результат того, где было вложено много сил, времени и других ресурсов.
Женщина-Весы
Для Весов середина января окажется периодом новых начинаний и активного созидания. Им выпадет шанс положить начало чему-то важному, тому, что не только будет их кормить в течение следующего года, но и поспособствует позитивным метаморфозам личности. По словам астрологов, наступает максимально удачное время для освоения новых навыков и знаний. Главное условие успеха — наличие интереса в выбранном деле. Воплощая в жизнь планы, нельзя позволять сомнениям и безразличию рушить намерения. Неуверенность в себе или временное бездействие способны серьезно навредить.
Женщина-Скорпион
Неделя для представительниц Скорпиона будет сопровождаться вдохновением. Женщины этого знака будут находиться в ожидании важных и приятных перемен. Быть может, впереди их ждут новые начинания, успешное завершение дела или новые перспективы. Так или иначе, сейчас очень велика вероятность, что в какой-то из сфер Скорпионы найдут свое истинное предназначение, отроют для себя потрясающие возможности, освоят поприще, на котором ждет продуктивная самореализация. Ожидается и нечто такое, что подарит радость от соприкосновения с прекрасным.
Женщина-Стрелец
Женщинам-Стрельцам на этой неделе будет легко в тех сферах, в которых в прошлом году возникали трудности. Звезды предлагают им окунуться в незнакомый мир, найти новое увлечение или освоить дополнительный навык. Но чтобы воспользоваться удачными возможностями, астрологи советуют Стрельцам не упускать знаки свыше. Порой судьба сама подсказывает, какой дорогой идти. Вполне возможно, что именно в середине января представительницам этого Знака удастся встретить перемены там, где долгое время стоит неблагоприятный штиль.
Козероги, вовремя подстроившиеся под обстоятельства, обретут нечто важное, а также получат вознаграждение, на которое рассчитывали. Интересные перемены ждут в деловой сфере. Правда, для того, чтобы они оказались максимально перспективными, придется принять правила игры, разобраться с рутиной и не выступать против чужого мнения. Тогда все затяжные дела увенчаются успехом, а в личной жизни наступят приятные новогодние перемены. Главное — сохранять спокойствие духа и быть терпимее к людям: крепкие взаимоотношения сейчас намного важнее принципов.
Женщина-Водолей
Для представительниц Водолея неделя может оказаться сложной из-за препятствий в достижении каких-то целей. Вселенная предупреждает: в деловой и частной жизни намерения и потребности будут расходиться с реальными возможностями, да и межличностное общение с 13 по 19 января не раз станет причиной негативных эмоций. Что-то из прошлого начнет постоянно напоминать о себе. По словам астрологов, сейчас самое время разобраться с этим: завершить старые дела и открыть путь новым энергиям.
Женщина-Рыбы
Женщины-Рыбы с энтузиазмом возьмутся за реализацию какой-то инициативы, но пыл может не выдержать испытания временем. Впрочем, происходящее сейчас может многому научить и помочь достичь внутренней гармонии. По прогнозу, Рыбы смогут до конца разобраться, кто из окружающих им друг, а кто просто притворщик, использующий их ради достижения своих целей. Представительницы знака могут перестать терпеть какие-то неудобства и пойти на сознательные жертвы, чтобы избавиться от того, что мешает, раздражает и не дает обрести равновесие.