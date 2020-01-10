Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 января

Женщина-Дева

На этой неделе звезды поручат Девам что-то важное, сложное и очень ответственное. Вполне вероятно, что это заставит поволноваться. Однако астрологи убеждены, что представительницы знака отлично справятся с этим испытанием, что в итоге приведет к решению спорного вопроса. Креативный подход к делу обязательно пригодится Девам, причем в самых неожиданных обстоятельствах. И уже в конце недели они получат отличный результат того, где было вложено много сил, времени и других ресурсов.

Женщина-Весы

Для Весов середина января окажется периодом новых начинаний и активного созидания. Им выпадет шанс положить начало чему-то важному, тому, что не только будет их кормить в течение следующего года, но и поспособствует позитивным метаморфозам личности. По словам астрологов, наступает максимально удачное время для освоения новых навыков и знаний. Главное условие успеха — наличие интереса в выбранном деле. Воплощая в жизнь планы, нельзя позволять сомнениям и безразличию рушить намерения. Неуверенность в себе или временное бездействие способны серьезно навредить.

Женщина-Скорпион

Неделя для представительниц Скорпиона будет сопровождаться вдохновением. Женщины этого знака будут находиться в ожидании важных и приятных перемен. Быть может, впереди их ждут новые начинания, успешное завершение дела или новые перспективы. Так или иначе, сейчас очень велика вероятность, что в какой-то из сфер Скорпионы найдут свое истинное предназначение, отроют для себя потрясающие возможности, освоят поприще, на котором ждет продуктивная самореализация. Ожидается и нечто такое, что подарит радость от соприкосновения с прекрасным.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам на этой неделе будет легко в тех сферах, в которых в прошлом году возникали трудности. Звезды предлагают им окунуться в незнакомый мир, найти новое увлечение или освоить дополнительный навык. Но чтобы воспользоваться удачными возможностями, астрологи советуют Стрельцам не упускать знаки свыше. Порой судьба сама подсказывает, какой дорогой идти. Вполне возможно, что именно в середине января представительницам этого Знака удастся встретить перемены там, где долгое время стоит неблагоприятный штиль.

Женщина-Козерог

Козероги, вовремя подстроившиеся под обстоятельства, обретут нечто важное, а также получат вознаграждение, на которое рассчитывали. Интересные перемены ждут в деловой сфере. Правда, для того, чтобы они оказались максимально перспективными, придется принять правила игры, разобраться с рутиной и не выступать против чужого мнения. Тогда все затяжные дела увенчаются успехом, а в личной жизни наступят приятные новогодние перемены. Главное — сохранять спокойствие духа и быть терпимее к людям: крепкие взаимоотношения сейчас намного важнее принципов.

Женщина-Водолей

Для представительниц Водолея неделя может оказаться сложной из-за препятствий в достижении каких-то целей. Вселенная предупреждает: в деловой и частной жизни намерения и потребности будут расходиться с реальными возможностями, да и межличностное общение с 13 по 19 января не раз станет причиной негативных эмоций. Что-то из прошлого начнет постоянно напоминать о себе. По словам астрологов, сейчас самое время разобраться с этим: завершить старые дела и открыть путь новым энергиям.

Женщина-Рыбы