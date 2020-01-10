ФОТО ⟩ Девушка прославилась в Интернете благодаря необычным бровям

18-летняя девушка из Копенгагена была вынуждена по несколько раз в неделю ходить к косметологу, чтобы тот удалял ей монобровь. Сара была уверена — в противном случае о внимании со стороны мальчиков можно забыть. Оказалось, она пыталась избавиться от своего тайного оружия.

В марте 2019-го Кларк решила поберечь деньги и нервы и оставить бровь в покое. Результаты превзошли все ожидания.

"Помню, когда рассказала друзьям о своих планах начать отращивать монобровь, они были настроены скептически, ведь это выглядит немного странно", – рассказывает Сара Мари Кларк в интервью изданию Ladbible.

Девушка утверждает, что ей приходилось сталкиваться с травлей. Однажды в автобусе к Саре пристали несколько девушек, которые фотографировали ее и обзывали. Но есть и обратная сторона медали: поклонников у экзотической красотки тоже предостаточно.

Сара Мари Кларк ФОТО: Instagram