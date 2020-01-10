Вс, 12.01.2020

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ ⟩ Творожный торт с кокосовой посыпкой: рецепт десерта без выпечки

ФОТО: Shutterstock

Творожный торт без выпечки "Снежный пух" – легкий и нежный десерт, который подойдет даже тем, кто на диете. Лимонное желе придает ему приятную кислинку, а кокосовая стружка – экзотический вкус.

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 217 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Печенье крекер квадратное – 100 г (12 шт.)
  • Желе лимонное – 2 упаковки
  • Вода – 400 мл
  • Сыр мягкий – 500 г
  • Пудра – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Сметана жирная – 250 мл
  • Присыпка:
  • Масло сливочное – 35 г
  • Сахар – 35 г
  • Кокосовая стружка – 70 г

Способ приготовления:

  1. Желе заливаем кипятком, хорошо размешиваем. Охлаждаем.
  2. Творог взбиваем блендером.
  3. Сметану соединяем с пудрой и ванильным сахаром, взбиваем блендером до пышности и легкости.
  4. В сметанную массу по ложке кладем взбитый творог и взбиваем блендером.
  5. В эту смесь вливаем лимонное желе и взбиваем миксером до однородности.
  6. Форму застилаем пленкой и выкладываем слой печенья. На него выливаем творожно-лимонную массу.
  7. Сливочное масло разогреваем и соединяем с сахаром на сковороде, смешиваем с кокосовой стружкой и на маленьком огне доводим до золотистого цвета, охлаждаем.
  8. Посыпаем торт и ставим его на ночь в холодильник.

Как подавать торт

Разрежьте десерт на порционные квадратики. По желанию дополните его ложкой взбитых сливок. К торт также подойдет рюмочка ликера лимончелло.

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