Камерон Диас не стала нанимать няню для новорожденной дочери

Мы счастливы начать новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден. Она полностью завладела нашими сердцами и наполнила нашу семью,

– написали Камерон и ее супруг Бенджи Мэдден, за которого артистка вышла замуж еще в 2014 году.

Также счастливые родители отметили, что будут защищать частную жизнь малышки и не станут публиковать ее фотографии, по крайней мере, пока.

Тем временем в Сети стали обсуждать, родила ли Камерон ребенка сама или же воспользовалась услугами суррогатной матери. Отметим, что Диас за последний год на публике почти не появлялась, в зарубежных СМИ писали, что актриса прошла через процедуру ЭКО, чтобы стать мамой, однако многие уверены, что Диас не стала рожать сама.