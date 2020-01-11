Ляйсан Утяшева подготовила меню для похудения после праздников: «Жить можно нормально, даже вкусно»

Делюсь тем, что помогает мне не набрать вес в каникулы и плавно вернуться в рабочий режим: По чуть-чуть уменьшаю порции до половины; Если вы ещё не отказались от мучного, то самое время! Обратите внимание на сладкое. Сахар предлагаю поменять на полезный: фрукты, сухофрукты, пастила; Добавляю смузи из имбиря с сельдереем; Перед едой за 30 минут пью воду,