Ученые выяснили, какие дети вырастают чёрствыми и равнодушными

Сообщается, что учёные из университетов Бостона и Пенсильвании провели серию экспериментов с участием более 620 детей в возрасте трёх и пяти лет. В рамках одного из тестов их родителей попросили развернуть обёртку от конфеты, в которой на самом деле оказалось что-то неприятное и пугающее. Выяснилось, что некоторые дети заметно меньше испугались и при этом проявили меньше сочувствия родителям, чем другие. Во время следующего испытания черты безразличия у них проявились ещё сильнее.

Исследователи обнаружили, что чёрствость ребёнка можно заметить по тому, как он повторяет за взрослыми. Специалисты поставили перед детьми деревянные "скворечники", которые нужно было открыть. Учёные показывали и объясняли детям, как это сделать, и в конце восклицали: "Какая у нас тут птичка!" В коробке действительно была игрушечная птица. Выяснилось, что многие дети старательно проделывали всё так, как их учили, и тоже восхищённо произносили фразу про "птичку". Это поведение психологи называют произвольной имитацией, то есть ребёнок повторяет всё подряд. По наблюдениям экспертов, такие дети больше способны сопереживать другим. Между тем часть участников эксперимента имитировали исключительно порядок необходимых действий и полностью проигнорировали "бесполезные" восклицания. В научной терминологии это называется инструментальной имитацией. Такие "деловые" дети, как показало исследование, в целом менее эмоциональны и для них выше риск вырасти бесчувственными людьми.