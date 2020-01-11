Не грейте это: продукты, которые взрываются в микроволновке

Однако надо помнить кое-какие правила: греть еду в пластиковых контейнерах нельзя, а некоторые продукты и блюда буквально взрываются под воздействием электромагнитных волн.

Яйца

Первый в списке особо опасных продуктов для СВЧ-печи — яйца. Под действием микроволнового излучения яйцо нагревается так быстро, что образовавшееся под скорлупой давление ищет выход энергии. Происходит взрыв. То же самое касается и приготовления яичницы — в микроволновке желток взорвется. Для этого используют формы с крышкой, куда помещают сырое яйцо. Через 15 секунд яйцо будет готово, а печка останется чистой.

Рис

Многие из вас, наверное, и сами замечали, что при разогреве плова крупа в микроволновой печи стреляет. Чтобы не усложнять себе жизнь уборкой и чисткой техники, лучше грейте рис в кастрюльке на водяной бане или в духовке. Кстати, ученые из Великобритании выяснили, что рис лучше вообще не греть: при повторной термической обработке в нем заводятся бактерии, которые могут спровоцировать пищевое отравление.

Замороженные ягоды

Если, например, вам нужно разморозить ягоды для пирога или творожного десерта, накройте посуду специальной крышкой с отверстиями. Иначе брызги разлетятся в стороны. Сок при нагревании прорвет тонкую кожицу. Особо взрывным считается виноград. Но лучше ягоды размораживать естественным образом — сохранится больше витаминов.

Помидоры

Овощи под воздействием электромагнитного излучения могут лопаться. Особенно это касается пасленовых. Вреда здоровью не будет, только продукты будут выглядеть очень неэстетично. Да и печку отмывать придется. Есть небольшая хитрость — перед тем как готовить в микроволновке помидоры, сырой картофель или баклажаны, нужно проткнуть кожуру вилкой и положить их в посуду с неплотно закрытой крышкой. Закупоренные емкости также устроят в закрытом пространстве печи протест с взрывом.

Перец чили

Если в блюде оказался перец чили, при нагревании он начнет выделять едкие пары, а может и разлететься на мелкие кусочки.

Кисломолочные продукты

Тут все просто — при нагревании кефир, ряженка или йогурт превращаются в творог и сыворотку. Молекулярная однородность и структура напитков меняются. А плотные комочки легко разлетаются в стороны, когда нагрев достигнет точки кипения. Кроме того, в кисломолочке содержатся живые бифидо- и лактобактерии, которые при повышении температуры погибают, сделав продукт фактически бесполезным.

Пищевые изделия в натуральной оболочке

Например, колбаски. Натуральная оболочка лопается, если ее сильно нагреть, а так как давление идет изнутри, то мясное изделие либо взрывается, либо как минимум лопается. Выглядит при этом сарделька или колбаска, прямо скажем, так себе. Для таких продуктов лучше использовать закрывающийся стеклянный или пластиковый контейнер. То же самое касается самых обычных сосисок. Перегревшись, они лопаются. Так что лучше отваривать их в воде либо жарить на сковороде.

Мясо