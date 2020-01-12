Вс, 12.01.2020

Как сделать жюльен в булочках с курицей и грибами

Жюльен в булочках с курицей и грибами. Фото иллюстративное.

ФОТО: www.shutterstock.com

Классический жюльен из курицы и грибов готовится в специальных формочках, которые называются «кокотницы» или «рамекины». Но если вы хотите удивить гостей необычной подачей, запеките эту закуску в круглых булочках. Так жюльен можно будет съесть вместе с «посудой», пишет Сегодня.

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 100 г твердого сыра
  • 300 г куриного филе
  • 50 мл подсолнечного масла
  • 100 мл сливок
  • 200 г шампиньонов
  • 2 булочки
  • 1 луковица
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Измельчите лук. Обжарьте на разогретом масле грибы с луком.
  2. Отварите филе в подсоленной воде. Нарежьте, смешайте с грибами и сливками.
  3. Срежьте верхушку у булочек и достаньте мякоть. Нафаршируйте и натрите сверху сыр.
  4. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 ºС духовке.

Как подавать закуску

Подавайте жюльен на листьях салата, вместе со свежими огурцами, помидорами и зеленью.

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