Как сделать жюльен в булочках с курицей и грибами

Классический жюльен из курицы и грибов готовится в специальных формочках, которые называются «кокотницы» или «рамекины». Но если вы хотите удивить гостей необычной подачей, запеките эту закуску в круглых булочках. Так жюльен можно будет съесть вместе с «посудой», пишет Сегодня.