ФОТО ⟩ Эми Шумер показала жуткие последствия процедуры ЭКО

Я уже неделю в ЭКО и чувствую себя действительно эмоционально подавленной. Если кто прошел через это, и, если у вас есть совет или вы не против поделиться своим опытом со мной, пожалуйста, сделайте это. Сейчас мы замораживаем мои яйцеклетки и выясняем, что делать, чтобы дать Джину родного брата,