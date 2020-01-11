Фитнес-тренер певицы Адель раскрыла секрет ее похудения

Недавно в сети опубликовали фотографии отдыха певицы на Карибских островах. Они стали еще одним доказательством того, что Адель не перестает работать над своим телом.

Фитнес-тренер знаменитости Камила Гудис рассказала изданию The Sun, что такого замечательного результата Адель достигла благодаря правильному питанию. Гудис долгое время тренирует Айду Филд, жену Робби Уильямса. Благодаря ей тренер познакомилась с певицей. Камила отметила, что тренировки звезда не любит, поэтому главную роль в трансформациии тела сыграла именно диета.

Диета Адель включает в себя продукты, богатые таким антиоксидантом, как резвератрол, что также снижает калорийность на 20%. Этой диеты также дотримуютьсться принц Гарри и Меган Маркл. Авторы этой системы питания нутрициолог Эйдан Гоггинс и Глен Маттен строили на основе добавления растительных продуктов, которые обеспечивают сжигание жира. Также авторы утверждают, что диета обладает антивозрастным эффектом, который замедляет процесс старения.

Мне не верится, что она любит тренироваться. На 90% ее новую фигуру обеспечила диета,

– говорит тренер.