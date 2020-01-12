Пять мифов о ногтях, в которые вы все еще верите

Единственной причиной, по которой мастер посоветует вам временно не носить покрытие — его ошибки при обработке ногтевой пластины и необходимость срастить длину для восстановления ногтей. Другой причины для отказа от маникюра быть не может, ведь ноготь — всего лишь ороговевший слой кожи, который не может дышать и расти в толщину под действием внешнего питания. В этом материале развеиваем самые популярные мифы, говорящие о неграмотности человека в вопросах анатомии.

Кутикулу срезать опасно

Распространено мнение, что обрезной и аппаратный маникюр, предполагающий удаление отросшей у основания ногтевой пластины кутикулы, опасен для вашего здоровья. Якобы кутикула создана для того, чтобы защитить ноготь от бактерий, а отсутствие ее открывает им доступ к незащищенной коже. Главная опасность обрезного маникюра — неграмотный мастер, а не сама процедура. Если ваша кожа не повреждена, вероятность заражения равна нулю — соединительная ткань защищает ноготь со всех краев от попадания под его полость бактерий.

Белые полосы — знак недостатка витаминов

Если мастер говорит вам такую бессмыслицу, можете сдать анализы и принести ему наглядное доказательство неправоты. Главной причиной неровности ногтевой пластины и появления полос и пятен белого цвета становится чрезмерный опил ногтя. Особенно опасны манипуляции в зоне роста — у основания ногтя. Если вы чувствуете жжение при аппаратном маникюре или болезненность при надавливании на ноготь, срочно меняйте мастера. Постоянные травмы при снятии старого покрытия и удалении кутикулы ведут к деформации ногтевой пластины.

Увеличение белка в рационе укрепит ногти

Хотя ноготь состоит из кератина, а это белок, научно не доказано, что увеличение дозы белка в ежедневном рационе способно повлиять на крепкость ногтей. Толщина ногтевой пластины скорее объясняется генетической предрасположенностью. Временно увеличить ее можно разве что при помощи нанесения дополнительного покрытия и соблюдения правил ухода — не носить длину больше половины ногтевой пластины, знать меру в декоре маникюра и прочее.

Перед маникюром нужно опилить ногти

Неграмотные мастера маникюра действительно проходятся мягкой пилкой по ногтям перед тем, как нанести покрытие. Зачем? Такая манипуляция только истончает ногтевую пластину, но не помогает увеличить стойкость покрытия. Вместо бабушкиных методов пользуйтесь специальным средством — обезжиривателем. Он снимет липкость с поверхности ногтя и продлит маникюр. А после, для закрепления результата, можете нанести праймер — так лак точно продержится пару недель.

Распарьте ногти перед маникюром