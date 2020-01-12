Виды зимней аллергии и как с ней бороться

Перепад температур

Сухой и холодный воздух, жесткая вода оказывают негативное влияние на кожу, раздражая ее. В определенных случаях может даже развиться холодовая крапивница, которая в основном имеет хроническое течение. Заболевание бывает как наследственным, так и приобретенным. Стандартное лечение антигистаминными препаратами может не дать желаемого облегчения, поэтому, чтобы снять симптомы, постарайтесь минимизировать контакт с холодом. Уменьшить время пребывания на улице, максимально защитить кожу, закрыть одеждой открытые участки тела, носить шапку, сохранять в тепле руки, закрывать нос и рот шарфом перед выходом на улицу. При холинергической крапивнице организм реагирует в том числе на пот. Избегайте перегрева, одевайтесь по погоде и в случае активных физических нагрузок носите хлопковое нижнее белье.

Стресс

В осенне-зимний период мы зачастую больше работаем и меньше отдыхаем. Большая подверженность стрессу тоже может вызывать обострения крапивницы, атопического дерматита или бронхиальной астмы. В холодное время года особенно важно уделять большое внимание режиму дня, стараться отдыхать, высыпаться ночью, получать положительные эмоции. Не менее важно рационально питаться, получая достаточное количество витаминов и микроэлементов, ведь на развитие крапивницы могут влиять дефицит железа, витамина В12 и фолиевой кислоты. Недостаток витаминов D, А и Е тоже способен ухудшать состояние кожи и оказывать неблагоприятное влияние на течение кожных аллергических заболеваний.

Шерсть

Зимой мы надеваем пуховики, одежду из шерсти и меха. У некоторых людей, особенно у страдающих аллергией на животных, реакция может возникнуть на материалы, из которых сделана одежда. Иногда симптомы вызывают и химические составы (формальдегид, красители), которыми пользуются производители. В этом случае необходимо сменить одежду из материалов, вызывающих аллергическую реакцию на гипоаллергенную.

Пыль

Аллергия на пыль — круглогодичное заболевание. Оно проявляется в основном реакциями со стороны респираторного тракта (аллергический ринит, бронхиальная астма). В зимний период аллергию легко спутать с острым респираторным заболеванием, ведь обострение часто совпадает с началом зимы. Именно в это время в наших домах сухо и тепло, что создает прекрасные условия для клещей домашней пыли. Излюбленные места их поселения — ковры, покрывала, шторы, мягкие игрушки, постельное белье, матрасы, диваны и кресла. Для борьбы с этим видом аллергии недостаточно лекарственных средств, назначаемых врачом-аллергологом, необходимо на постоянной основе поддерживать гипоаллергенный быт дома. Это не только влажная уборка один раз в неделю, но и отказ от ковров, штор и открытых книжных полок. Подушки и одеяла должны быть синтетическими. В квартире обязательны увлажнители и очистители воздуха.

Плесневые грибы

Плесень на улице — это прелая листва весной и осенью. В домашних условиях плесень может жить в горшках с комнатными растениями. Разросшийся мицелий грибов часто присутствует и в стенах сырых помещений. Человек может не замечать плесени дома, но постоянно болеть. Принципы лечения аллергии к грибам такие же, как и в случае других видов аллергии: убрать контакт с аллергеном и провести противоаллергическую терапию. Следует своевременно обратиться к врачу-аллергологу, если вы подозреваете, что у вас аллергия. Специалист назначит необходимые обследования, подберет терапию, поможет научиться справляться с симптомами или подскажет, как избавиться от них навсегда.

А еще

Крапивница может появиться из-за инфекционных заболеваний, воздействия низких температур или перегрева. Прогноз при крапивнице, которая вызвана вирусными инфекциями, в основном благоприятный. Выздоровление наступает в течение нескольких недель. Хорошо помогают антигистаминные препараты.

Кстати