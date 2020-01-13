Как загадать желание на Старый Новый год

Волшебная новогодняя ночь повторится вновь с 13 на 14 января, когда Новый 2020 год окончательно вступит в свои права. Празднование Старого Нового года — хорошая традиция, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют подготовиться к этому событию заранее. А для того, чтобы привлечь позитивные перемены в жизнь, стоит научиться загадывать желания так, чтобы они непременно сбывались.

Как исполнить желание в Старый Новый год

Чтобы заветная мечта стала реальностью, важно, чтобы она была выполнима. Загадывать что-то сказочное и то, чего не бывает, нет смысла. Желание должно быть точным, поэтому стоит записать его на листке бумаги. Написанное должно звучать так, словно мечта уже сбылась, без отрицательных частиц. Тем, кто хочет конкретный предмет, стоит описать все желаемые характеристики, чтобы не получить кота в мешке.

Желание лучше всего визуализировать: найти подходящее изображение и положить его на видное место. Это может быть дом мечты, полный кошелек денег, машина определенной марки и модели, путешествие в страну мечты и прочее.

Изображение или рисунок ближе к полуночи кладут на листок с желанием, сосредотачиваются на нем и ровно в полночь под бой курантов мысленно или вслух формулируют его, а затем произносят:

«Старый год все плохое забирает, проблемы позади оставляет, а все загаданное пусть исполнится».

После того, как желание загадано, листки убирают в укромное место и периодически достают, чтобы мысленно сосредоточиться.