Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

Кто бы мог подумать, что доказывать свою непричастность к пятому ребенку Порошиной ее бывшему супругу, 42-летнему Илье Древнову, придется в суде. В январе прошлого года Мария родила сына, которого назвала Андреем. 46-летняя актриса по сей день скрывает, кто является настоящим отцом малыша, одно время ходили слухи, что им может быть давний друг знаменитости и партнер по сцене — Ярослав Бойко. В какой-то момент, устав от пересудов, она все же раскрыла кое-какие детали относительно личности нынешнего избранника: мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу и живет за пределами России.

Вот только почему-то в графу «отец» в свидетельство о рождении мальчика вписала бывшего мужа Илью Древнова. Тот с таким поворотом, разумеется, оказался не согласен. И обратился в суд. В новый 2020 год актер вступил с уверенностью, что у него все же трое детей, а не четверо.

«Истец был вписан ответчиком в свидетельство о рождении мальчика Андрея в графу «отец», — пояснили «СтарХиту» в Тушинском суде Москвы. — Илья Юрьевич предоставил все необходимые доказательства, что таковым не является. В конце декабря суд удовлетворил его требования. На слушаниях присутствовал только представитель Древнова».

Брак актерской четы просуществовал 17 лет. За это время у Марии и Ильи появились на свет три дочери — 14-летняя Серафима, 9-летняя Аграфена и 3-летняя Глафира. Также Илья помогал Марии воспитывать старшую наследницу, Полину, от союза с Гошей Куценко.