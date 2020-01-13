Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

Находясь на третьем месяце беременности, Мария развелась с супругом — актером Ильей Древновым. Кто является отцом пятого ребенка звезды, до сих пор неизвестно, но в соответствующую графу она почему-то вписала именно бывшего мужа.
Кто бы мог подумать, что доказывать свою непричастность к пятому ребенку Порошиной ее бывшему супругу, 42-летнему Илье Древнову, придется в суде. В январе прошлого года Мария родила сына, которого назвала Андреем. 46-летняя актриса по сей день скрывает, кто является настоящим отцом малыша, одно время ходили слухи, что им может быть давний друг знаменитости и партнер по сцене — Ярослав Бойко. В какой-то момент, устав от пересудов, она все же раскрыла кое-какие детали относительно личности нынешнего избранника: мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу и живет за пределами России.
Вот только почему-то в графу «отец» в свидетельство о рождении мальчика вписала бывшего мужа Илью Древнова. Тот с таким поворотом, разумеется, оказался не согласен. И обратился в суд. В новый 2020 год актер вступил с уверенностью, что у него все же трое детей, а не четверо.
Мария Порошина с детьми