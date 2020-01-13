Как правильно питаться зимой: шесть полезных советов для тех, кто следит за здоровьем

Несмотря на то что сегодня можно купить практически любые овощи и фрукты в любое время года, в них будет очень мало витаминов, а значит и пользы. Вот почему в зимнее время стоит отдавать предпочтение сезонным продуктам. Во многих из них содержится витамин С (отвечает за крепкий иммунитет) и фолиевая кислота (благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем). Добавь в рацион эти продукты:

Хурма - единственный фрукт, который на морозе не портится, а становится только вкуснее. «Солнечный» цвет этой ягоде придает бета-каротин — натуральный антиоксидант. А кроме него в хурме есть витамины группы В, витамины А и С.

Клюква — кладовая органических кислот и минеральных веществ. Клюквенный сок считается профилактическим средством от инфекционных заболеваний. А еще клюква – уникальное средство борьбы с болезнями мочеполовой системы (которые зимой, увы, обостряются). Благодаря высокому содержанию танина клюквенный морс быстро сбивает температуру (бери на заметку).

Квашеная капуста (пришло время летних заготовок) — чемпион по содержанию витамина С, от нехватки которого зимой страдают практически все. Помимо этого, в ней содержится калий, нормализующий сердечный ритм и артериальное давление. А также в квашеной капусте содержатся пищевые волокна, которые служат отличной профилактикой запоров (что очень важно при малоподвижном зимнем образом жизни).

Имбирный чай ускоряет метаболизм, а значит, хоть как-то помогает избавиться от набранных за время зимних каникул килограммов.

Включи в рацион продукты, содержащие цинк