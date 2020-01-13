Как правильно питаться зимой: шесть полезных советов для тех, кто следит за здоровьем

Следуй советам «Лизы», которые помогут организовать правильное питание в зимний сезон, и тогда простуда и лишние калории обойдут тебя стороной.
Зима – это время, когда мы чувствуем себя иначе, чем в любой другой сезон. Загвоздка в том, что
Вот только не все соблюдают это простое правило, питаются тем, что легче приготовить (или вообще не надо готовить). А потом жалуются на зиму:
Начни свой день со здорового завтрака, который обеспечит энергией, как минимум, до обеда. Для этого достаточно заменить быстрые углеводы медленными. Вот два варианта такого завтрака.
Каша — один из лучших вариантов для завтрака, она согревает и питает. «Ну отстаньте уже со своей кашей и дайте съесть что-нибудь вкусное», — подумаешь ты. Но мы предлагаем тебе здоровый компромисс. Вместо несладкой овсянки на воде (признаем, это не очень вкусно) можно попробовать, например, кашу из четырех злаков с бананом, миндалем и корицей.
Еще один вариант – салат. «Какой салат, на дворе же зима?», — снова возразишь ты. Но это хороший способ активизировать пищеварение уже с самого утра, набрать необходимую дневную норму витаминов и клетчатки. Кроме того, зелень дает ощущение сытости без избытка калорий. Тем, кто любит сладенькое с утра, подойдет салат из тыквы с руколой, семечками и медовой заправкой. Любителям плотного завтрака предлагаем салат из свеклы, груши, феты и семян подсолнечника.
Налегай на сезонные продукты
Несмотря на то что сегодня можно купить практически любые овощи и фрукты в любое время года, в них будет очень мало витаминов, а значит и пользы. Вот почему в зимнее время стоит отдавать предпочтение сезонным продуктам. Во многих из них содержится витамин С (отвечает за крепкий иммунитет) и фолиевая кислота (благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем). Добавь в рацион эти продукты:
Хурма - единственный фрукт, который на морозе не портится, а становится только вкуснее. «Солнечный» цвет этой ягоде придает бета-каротин — натуральный антиоксидант. А кроме него в хурме есть витамины группы В, витамины А и С.
Клюква — кладовая органических кислот и минеральных веществ. Клюквенный сок считается профилактическим средством от инфекционных заболеваний. А еще клюква – уникальное средство борьбы с болезнями мочеполовой системы (которые зимой, увы, обостряются). Благодаря высокому содержанию танина клюквенный морс быстро сбивает температуру (бери на заметку).
Квашеная капуста (пришло время летних заготовок) — чемпион по содержанию витамина С, от нехватки которого зимой страдают практически все. Помимо этого, в ней содержится калий, нормализующий сердечный ритм и артериальное давление. А также в квашеной капусте содержатся пищевые волокна, которые служат отличной профилактикой запоров (что очень важно при малоподвижном зимнем образом жизни).
Имбирный чай ускоряет метаболизм, а значит, хоть как-то помогает избавиться от набранных за время зимних каникул килограммов.
Включи в рацион продукты, содержащие цинк
Что требуется организму зимой? Крепкий иммунитет. Лучше всего с этой задачей справляется цинк (по крайней мере, цинк точно помогает при простуде). Так что обрати внимание на эти продукты:
|Название продукта
|Содержание цинка в 100 г
|устрицы
|60 мг
|краб
|3 мг
|семечки
|5 мг
|отруби пшеничные
|7,27 мг
|горький шоколад
|3,3 мг
|кедровый орех
|6,45 мг
|фасоль
|3,21 мг
|нут
|2,86 мг
|чечевица
|2,42 мг
Замени животные жиры растительными
Мы уверены, что жирное помогает согреваться в холодную погоду, но с другой стороны, понимаем, что животные жиры вредны для сосудов (и талии). Как быть? Заменить их на растительные. Например, купить смесь различных растительных масел (сегодня их продается много) и использовать в качестве заправки к салатам и готовым блюдам.
Главный зимний продукт – печень трески.Она богата полезными омега-3 жирными кислотами. Защищает сосуды от атеросклероза (зимой, когда питание более жирное, это важно). Является чемпионом по содержанию витамина D (зимой его синтез сильно уменьшается).
Добавь в рацион рыбу, яйца и сыр
Твоим мышцам необходим белок, даже если ты не частый гость спортзала. Дело в том, что их недостаток приводит к снижению защитных сил организма. Так что обрати внимание на главные источники белка — лосось, треска, молоко, яйца, твердые сорта сыра, натуральные йогурты и орехи (приятный бонус: они хранят свои полезные свойства не один сезон). Старайся употреблять белок вместе с клетчаткой, например, запеченную рыбу с зеленым салатом.
Откажись от сладостей
Плохое настроение (которое часто одолевает нас зимой) многие часто заедают вкусной и калорийной едой и невольно попадают в ловушку. Обмен веществ замедляется, а его скорость, между прочим, определяет количество калорий, которые расходуются в данный момент. Но лишний вес тебе ни к чему, ведь так?
Поэтому, когда захочется съесть чего-нибудь сладкого, отвлеки себя не менее питательными продуктами. Например, натуральной пастилой без сахара. В ней много пользы и особенного много пектина, который нормализует пищеварение, снижает уровень холестерина в крови, защищает от атеросклероза и других заболеваний.