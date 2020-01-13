Как приготовить настоящий вьетнамский суп Фо Бо

Приготовьтесь, что процесс готовки будет долгим. Но результат того стоит, гарантируем!
Время подготовки - 15 мин
Время приготовления - 8 ч
Общее время приготовления - 8ч 15 мин
|Говяжьи кости
|1 килограмм
|Соус соевый
|1 столовая ложка
|Соус рыбный
|3 столовые ложки
|Корица (палочка)
|1 штука
|Сахар
|1 столовая ложка
|Соль
|по вкусу
|Лапша рисовая
|250 г
|Телятина
|700 г
|Проростки соевых бобов
|120 г
|Лук зеленый (стрелки)
|4 штуки
|Кинза
|1 пучок
|Мята (веточки)
|5 штук
|Корень имбиря (5 см)
|100 г
Как не существует одного классического рецепта борща, так не найти единственно правильного рецепта Фо Бо. Оказалось, все не так уж сложно! Но процесс приготовления долгий.
Кости промойте в холодной воде и замочите на ночь. Залейте кости свежей водой в большой кастрюле (на 1 кг костей понадобится 5-литровая кастрюля) поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на медленном огне не менее 8 часов.
Готовый бульон процедите, добавьте соевый соус, рыбный соус, палочку корицы, соль, сахар и доведите до кипения еще раз.
Отдельно отварите телятину и рисовую лапшу (лапша должа оставаться чуточку упругой) Зелень (зеленый лук, кинзу, мяту) промойте в холодной воде, обработайте, обсушите и мелко нарежьте.
Для подачи супа прогрейте в горячей воде лапшу, разложите по суповым тарелкам выложить в каждую тарелку тонкие ломтики отварной телятины, залейте подготовленным бульоном.
Ростки, рубленую зелень кинзы и мяты, тонко нарезанный имбирь и перец чили выложите на тарелку и подайте отдельно, чтобы гости могли сами добавить их в свою тарелку. По желанию в суп можно добавить немного готового острого соуса.