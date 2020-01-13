Как приготовить настоящий вьетнамский суп Фо Бо

Как не существует одного классического рецепта борща, так не найти единственно правильного рецепта Фо Бо. Оказалось, все не так уж сложно! Но процесс приготовления долгий.

Способ приготовления

Кости промойте в холодной воде и замочите на ночь. Залейте кости свежей водой в большой кастрюле (на 1 кг костей понадобится 5-литровая кастрюля) поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на медленном огне не менее 8 часов.

Готовый бульон процедите, добавьте соевый соус, рыбный соус, палочку корицы, соль, сахар и доведите до кипения еще раз.

Отдельно отварите телятину и рисовую лапшу (лапша должа оставаться чуточку упругой) Зелень (зеленый лук, кинзу, мяту) промойте в холодной воде, обработайте, обсушите и мелко нарежьте.

Для подачи супа прогрейте в горячей воде лапшу, разложите по суповым тарелкам выложить в каждую тарелку тонкие ломтики отварной телятины, залейте подготовленным бульоном.