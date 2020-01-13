Пн, 13.01.2020

Как приготовить настоящий вьетнамский суп Фо Бо

Суп фо. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Приготовьтесь, что процесс готовки будет долгим. Но результат того стоит, гарантируем!

Количество порций - 6

Время подготовки - 15 мин

Время приготовления - 8 ч

Общее время приготовления - 8ч 15 мин

Ингредиенты
Говяжьи кости1 килограмм
Соус соевый1 столовая ложка
Соус рыбный3 столовые ложки
Корица (палочка)1 штука
Сахар1 столовая ложка
Сольпо вкусу
Лапша рисовая250 г
Телятина700 г
Для подачи
Проростки соевых бобов120 г
Лук зеленый (стрелки)4 штуки
Кинза1 пучок
Мята (веточки)5 штук
Корень имбиря (5 см)100 г
 

Как не существует одного классического рецепта борща, так не найти единственно правильного рецепта Фо Бо. Оказалось, все не так уж сложно! Но процесс приготовления долгий.

Способ приготовления

  1. Кости промойте в холодной воде и замочите на ночь. Залейте кости свежей водой в большой кастрюле (на 1 кг костей понадобится 5-литровая кастрюля) поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на медленном огне не менее 8 часов.

  2. Готовый бульон процедите, добавьте соевый соус, рыбный соус, палочку корицы, соль, сахар и доведите до кипения еще раз.

  3. Отдельно отварите телятину и рисовую лапшу (лапша должа оставаться чуточку упругой) Зелень (зеленый лук, кинзу, мяту) промойте в холодной воде, обработайте, обсушите и мелко нарежьте.

  4. Для подачи супа прогрейте в горячей воде лапшу, разложите по суповым тарелкам выложить в каждую тарелку тонкие ломтики отварной телятины, залейте подготовленным бульоном.

  5. Ростки, рубленую зелень кинзы и мяты, тонко нарезанный имбирь и перец чили выложите на тарелку и подайте отдельно, чтобы гости могли сами добавить их в свою тарелку. По желанию в суп можно добавить немного готового острого соуса.

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