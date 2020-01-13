Оксана Самойлова пожаловалась на беременность

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова находится в положении. Супруги ожидают рождения четвертого малыша, пишут Дни.ру.
Самойлова призналась, что за время беременности поправилась на 11 килограммов. Причем последние три набрала за январские праздники.
У Оксаны, наконец, округлился живот. Тем не менее, он все равно не дотягивает до того размера, который должен быть на девятом месяце.
Все остальное как всегда – целлюлит, дрябловатая кожа, небольшие растяжки на бедрах (но это вроде старые),
– призналась многодетная мать.
Также, по словам Самойловой, в этот раз у нее не появилась пигментированая полоса на животе. Это удивляет ее, так как при предыдущих беременностях она была.
Отметим, пару месяцев назад Джиган и его жена оповестили поклонников о поле будущего ребенка. Оказалось, что на этот раз в семье появится мальчик, о котором так давно мечтал музыкант. Ведь пока он находится в настоящем цветнике рядом с супругой и тремя дочерьми – Ариелой, Майей и Леей.
Напомним, недавно стало известно, что большая семья уехала из России. Они вернутся обратно не раньше, чем через год. Судя по всему, Оксане было принципиально родить заграницей.