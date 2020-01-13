Оксана Самойлова пожаловалась на беременность

Самойлова призналась, что за время беременности поправилась на 11 килограммов. Причем последние три набрала за январские праздники.

У Оксаны, наконец, округлился живот. Тем не менее, он все равно не дотягивает до того размера, который должен быть на девятом месяце.

Все остальное как всегда – целлюлит, дрябловатая кожа, небольшие растяжки на бедрах (но это вроде старые),

– призналась многодетная мать.

Также, по словам Самойловой, в этот раз у нее не появилась пигментированая полоса на животе. Это удивляет ее, так как при предыдущих беременностях она была.

Отметим, пару месяцев назад Джиган и его жена оповестили поклонников о поле будущего ребенка. Оказалось, что на этот раз в семье появится мальчик, о котором так давно мечтал музыкант. Ведь пока он находится в настоящем цветнике рядом с супругой и тремя дочерьми – Ариелой, Майей и Леей.