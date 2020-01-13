Вот это поворот! Эстонские модели готовы покорить мир

Первый значимый фестиваль в области моды и красоты в наступившем году пройдет в январе в Тбилиси. В рамках фестиваля World Rising Star пройдет неделя моды, конкурс красоты и таланта. В течение недели в Грузию съедутся несколько десятков модельеров и моделей.

От Эстонии на конкурсе за титул восходящей звезды подиума будут бороться начинающие, но уже имеющие опыт модели - шестилетняя Элис Силласте и десятилетняя Лаура Силласте. В категории взрослых моделей на подиум выйдет модель и титулованная королева красоты Анна Микконен.

Элис Силласте ФОТО: Фото организаторов

«Вызов принят, готовы почти всем составом нашей модельной семьи выйти на подиум и покорить сердца международного жюри. Самое сложное - это найти в плотном графике неделю, в короткий срок подобрать подходящие наряды и после праздников быть в хорошей физической форме», - поделилась планами Анна Микконен. «Мы с девочками готовы выйти на подиум и доказать, что в нашей стране живут красивые и талантливые люди. Ждем от конкурса и недели моды много новых знакомств, эмоций и идей», - добавила она.

Лаура Силласте ФОТО: Фото организаторов

Сестры Элис и Лаура Силласте уже успели завоевать несколько международных титулов. Элис, несмотря на свой юный возраст, востребованная фотомодель, которая вместе со своей мамой Анной Микконен уже украшала обложку журнала Air Magazine.