Вот это поворот! Эстонские модели готовы покорить мир

С 16 по 22 января в Грузии в Тбилиси пройдет международный фестиваль моды и красоты World Rising Stars. Эстонию на этом фестивале представят модели агентства Angel Models Agency Анна Микконен, Лаура Силласте и Элис Силласте.
Первый значимый фестиваль в области моды и красоты в наступившем году пройдет в январе в Тбилиси. В рамках фестиваля World Rising Star пройдет неделя моды, конкурс красоты и таланта. В течение недели в Грузию съедутся несколько десятков модельеров и моделей.
От Эстонии на конкурсе за титул восходящей звезды подиума будут бороться начинающие, но уже имеющие опыт модели - шестилетняя Элис Силласте и десятилетняя Лаура Силласте. В категории взрослых моделей на подиум выйдет модель и титулованная королева красоты Анна Микконен.
«Вызов принят, готовы почти всем составом нашей модельной семьи выйти на подиум и покорить сердца международного жюри. Самое сложное - это найти в плотном графике неделю, в короткий срок подобрать подходящие наряды и после праздников быть в хорошей физической форме», - поделилась планами Анна Микконен. «Мы с девочками готовы выйти на подиум и доказать, что в нашей стране живут красивые и талантливые люди. Ждем от конкурса и недели моды много новых знакомств, эмоций и идей», - добавила она.
Сестры Элис и Лаура Силласте уже успели завоевать несколько международных титулов. Элис, несмотря на свой юный возраст, востребованная фотомодель, которая вместе со своей мамой Анной Микконен уже украшала обложку журнала Air Magazine.
Желаем Анне, Элис и Лауре удачи. За буднями фестиваля можно будет следить на странице конкурса в Фейсбук и на странице Фейсбук агентства Angel Models Agency.