Не терпят холода: десять продуктов, которые мы ошибочно храним в холодильнике

Многие хозяйки запасаются едой на месяц, а помогает им в этом холодильник. И все-таки эти продукты не стоит класть на холод.

Базилик

Любую зелень лучше употребить в течение одного-двух дней. Без влаги она быстро увядает. Купленные растения нужно поставить в вазу с водой. Базилик может накапливать посторонние запахи. Поэтому в холодильнике ему не место.

Помидоры

Даже самые вкусные томаты, выращенные на грядке, потеряют аромат, если хранятся в холодильнике. Овощи быстро приобретают тот самый травянистый вкус и подвергаются «обморожению». Уже при температуре ниже 10 кожица начинает портиться, что приводит к загниванию.

Огурцы

Такая же ситуация с огурцами. Они становятся мягкими и скользкими. Огурцы плохо хранятся при любой температуре. Поэтому лучше приобрести столько овощей, сколько сможете съесть в течение двух-трех дней.

Баклажаны

Помещая фиолетовые плоды в холодильник, мы лишаем их питательных веществ. При низкой температуре баклажаны становятся вялыми и рыхлыми. Лучше всего они хранятся в прохладном и защищенном от света месте. Овощи заворачивают в бумагу и помещают в открытые пакеты или ящики.

Цитрусовые

Если не хотите лишить апельсины и лимоны полезных свойств, держите их при комнатной температуре в вазе. Холод забирает у цитрусовых нутриенты, необходимые для организма, приводит к темным пятнам на кожуре. Фрукты становятся мягкими и плохо чистятся.

Лук

Для длительного хранения репчатому необходим воздух. Лучше всего он хранится в сетках или ящиках с отверстиями. В холодильнике овощ быстро станет мягким и может заплесневеть. А вот очищенный лук чувствует себя намного лучше в холоде, чем на кухне. Поместите его в герметичный контейнер и смело отправляйте в холодильник.

Чеснок

Если в холодильнике образуется конденсат, чесноку там не место. В такой среде он начнет прорастать. При длительном хранении овощ становится мягким, частично теряются вкусовые качества.

Мед

Мед в холодильнике не испортится. Так же, как не испортится при любых других температурах. Натуральный продукт может храниться до тех пор, пока не будет полностью использован. Держать его в холоде не стоит по одной причине: при низких температурах быстрее засахаривается и затвердевает.

Оливковое масло

В холодильнике оливковое масло приобретает неприятный белый оттенок и становится густым. Использовать его крайне неудобно. Чтобы продукт вернул свою былую форму, приходится ждать, пока нагреется.

Хранить оливковое масло необходимо в темном месте при температуре от 12 до 25 градусов. Его нельзя замораживать. После разморозки продукт утратит не только запах и вкус, но и полезные свойства.

Соевый соус

Срок годности открытого соевого соуса – 18 месяцев, закрытый может храниться до 3 лет при температуре до 25 градусов. По этой причине в холоде он не нуждается. Единственное, чего боится соевый соус, это прямых солнечных лучей.