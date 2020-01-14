Лимоны: секреты выбора и правила употребления

Качественный цитрус очень ароматный. Если лимон без запаха, это означает, что он был сорван зеленым. Но и на такой товар есть свой покупатель – например, люди с диабетом. Только не перепутайте зеленый лимон с лаймом.

Важный фактор при выборе лимона – его предназначение. Если к чаю, то лучше тонкокожий. С твердой шкуркой хорошо подойдет для приготовления цедры или придаст особенный аромат тесту для выпечки.

Лимоны. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Вода с лимоном натощак каждое утро – считается, что такой напиток помогает поддерживать организм в тонусе. Но пить его так часто не рекомендуется даже здоровым людям. А вот людям с чувствительной эмалью зубов или больными почками, а также тем, у кого язва желудка или повышенная кислотность, вообще противопоказано.