Вт, 14.01.2020

Рецепт картофельного салата с маринованными огурцами и салями

Салат с картошкой и колбасой.

ФОТО: Shutterstock

Картофельный салат – блюдо родом из Германии. В отличие от легких зеленых салатов, оно очень сытное, поэтому прекрасно подходит для зимнего меню, пишет Сегодня.

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 182 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Салями -100 г
  • Лук – 1 шт
  • Маринованные огурцы – 2 шт
  • Горчица крупнозернистая – 1 ч. ложки
  • Укроп – 3-5 веточек
  • Уксус винный белый – 1 ч. ложка
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло оливковое – 2 ст. ложки

Способ приготовления:

  1. Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, а затем очистить и нарезать крупными дольками и выложить в салатницу.
  2. Маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю.
  3. Лук очистить и порезать тонкими кольцами, салями – соломкой, а укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты.
  4. Приготовить заправку. Смешать масло, уксус, горчицу, соль и перец. Заправить салат и перемешать.

Секреты приготовления салатов из картофеля

  1. Используйте так называемые восковые сорта картофеля. Такие клубни будут лучше сохранять свою форму при заправке соусом;
  2. Слегка сбрызните еще теплый картофель уксусом, это подчеркнет его вкусовые качества;
  3. Соль для салата лучше использовать крупную – так вы не пересолите блюдо.
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