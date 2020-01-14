ВИДЕО ⟩ Секреты макияжа: как быстро и ровно нарисовать стрелки

Красивые стрелки - порой непосильная задача, а годы практики не приводят к удовлетворяющему вас результату. Визажист Янина Маркова показала на себе, как быстро нарисовать ровные стрелки и не размазать их.

Чем рисовать ровные стрелки?

Для начала Янина советует определиться с косметическим продуктом, которым вы будете рисовать стрелки. Выбор разнообразный: карандаш, жидкая подводка, тени или лайнер. Визажист предпочитает использовать последний вариант, так как он моментально фиксируется на коже после нанесения, не смазывается и не осыпается, как жидкая подводка.

Чтобы вывести ровную стрелку, воспользуйтесь круглыми наклейками. Это может быть любой стикер, но если вы посещаете солярий, то приобретите парочку для макияжа. Также можно воспользоваться скотчем или приложить карточку.

Как нарисовать ровные стрелки?