Прогноз для «Модного приговора» от Василисы Володиной: что носить знакам Зодиака в 2020 году

Специально для «Модного приговора» и читателей сайта dailyhoro.ru Василисой Володиной был составлен прогноз по всем модным тенденциям наступающего года. Прежде чем назвать самые лучшие, трендовые и стильные решения на предстоящие 12 месяцев, важно отметить, что мы встретили не просто Новый год, а год Белой Металлической Крысы, которая очень требовательна к нарядам и ценит размах торжества. Астролог рассказала, к чему стоит приглянуться и что носить знакам Зодиака в 2020 году.

Знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец)

Представителям огненной стихии в 2020 году стоит одеваться не вызывающе, но со вкусом. Астролог рекомендует остановиться на удобной одежде пастельных оттенков, а также обратить внимание на золотые украшения и металлические аксессуары — это будет давать большие возможности и обеспечит финансовый успех. Обязательно условие — самовыражение и полет фантазии. Важно избегать монотонных рисунков вроде полоски, гороха, клетки, чтобы образ не превращался в подобие скатерти и не гасил лидерские качества, — подчеркивает астролог.

Знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)

В 2020 году воздушным знакам стоит стремиться к легкости во всех ее проявлениях. По словам астролога, Близнецы, Весы и Водолеи будут отлично себя чувствовать в вещах из легких и струящихся тканей. Желательно избегать тяжелой обуви, застежек, сумок. Все это будет сильно давить и заземлять, в то время когда необходимо стремиться к полету. Для поддержания самооценки и внутренней гармонии представителям воздушной стихии можно попробовать необычные украшения и аксессуары. Это могут быть эксклюзивные ремешки, украшения для волос, повязки, оборки, тропические принты, графические детали, а также узорчатые фактуры и этно.

Знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы)

Ракам, Скорпионам и Рыбам астролог советует выбирать такие вещи, которые вызывают приятные ассоциации. Фэшн-совет: это могут быть как модные юбки и костюмы, подходящие для светских раутов, так и просто вещи, навеивающие приятные воспоминания. В большинстве случаев для поддержания отличного настроения и успеха в делах желательно делать ставку на одежду яркого цвета, который ассоциируется со страстью, любовью и сильными чувствами. Также астролог рекомендует избавиться от бесформенных вещей, заменив их обтягивающей одеждой. Оптимальный вариант на 2020 год — это бохо, эффектный и ностальгический, и одновременно повседневный. А вот украшения не обязательно выбирать дорогие, но обязательно изысканные.

Знаки Земли (Телец, Дева, Козерог)