Ешь и старей: какие продукты пагубно влияют на кожу

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, когда ты постареешь. Нет, это не высказывание философа, но вполне честное замечание наблюдательных людей и врачей. Некоторые продукты мы научились любить только после того, как стали старше (оливки, например), но речь не о вкусных и полезных штуках, которые можно найти в твоем холодильнике.

Мы собрали продукты, которые ускоряют процессы старения кожи и пагубно влияют на организм в принципе. Вряд ли ты проснешься с морщинистым лицом сразу после того, как предалась истинному наслаждению кусочком чего-нибудь вредного, но абсолютно точно испортишь общее состояние здоровья и даже «углубишь» морщины.

Сахар

Кондитерские изделия, шоколадные батончики, килограммы фруктов на ночь и сахар в чае способны развить кариес, вызвать диабет или ожирение. А также стать причиной преждевременного старения кожи, ведь сахар вредит функционированию сосудистой системы, что становится причиной других проблем.

Алкоголь

Синяки под глазами и выпадающие волосы - самые очевидные проблемы, которые ты провоцируешь, употребляя алкоголь. Чем раньше ты поймешь, что у тебя настоящие проблемы с алкоголем, тем быстрее остановишь преждевременное старение. Цвет кожи, который обычно выдает возраст: свежий и однотонный у молодых и здоровых; желтый и не однотонный у тех, кто любит пригубить.

Колбасные изделия

В переработанных мясных продуктах нет ничего вредного, но только если ты никогда их не ешь. Фосфаты из колбасы откладываются в организме и становятся причиной развития атеросклероза. Короче говоря, внутри тебе вроде 60 лет, а снаружи - фактический возраст. Но то, что внутри, не менее важно! И цвет кожи, который тоже не свежеет от фосфатов, само собой!

Мучные изделия

Высокий гликемический индекс в составе изделий из белой муки работают для организма так же разрушительно, как и сахар. Этих продуктов тоже лучше избегать.

Маргарин