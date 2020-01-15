Десять важных вопросов пластическому хирургу

Не лопнет ли имплант? А можно без наркоза? Глупых вопросов перед операцией не бывает. Вы спрашиваете, эксперты lisa.ru отвечают.
Эти, может быть, глупые, на взгляд профессионала, вопросы волнуют многих. Поэтому мы попросили помочь нам ответить на них со всей серьезностью нашего эксперта Дмитрия Михайловича Саратовцева – пластического хирурга, кандидата медицинских наук и действительного члена РОПРЭХ.
1. Останется ли шрам после пластической операции или этого можно избежать?
Очень жаль, но вряд ли получится выйти после пластической операции без рубцов. Давай разберем самый простой пример. Каждый человек хоть раз задевал себе палец каким-нибудь острым предметом. После даже самого неглубокого надреза на коже всегда остается белая полоска.
Рубец проходит несколько стадий:
- сразу после операции он становится красным;
- затем постепенно светлеет;
- в конечном итоге превращается в тонкую белую полоску.
Эти стадии могут длиться от одного года до двух лет. Однако не стоит переживать, что рубец как-то отразится на твоем внешнем виде.
- можно закамуфлировать рубец;
- можно воспользоваться процедурой лазерной шлифовки.
Все это в любом случае поможет скорректировать внешний вид любого рубца.
2. Можно ли лететь на самолете после увеличения груди?
Многие переживают, что после операции не смогут, например, заниматься дайвингом, потому что в имплантах могут образовываться пузырьки газа. Это так, однако не стоит беспокоиться. Пузырьки через пару дней очень хорошо рассасываются самостоятельно. Так что можешь не переживать: импланты не лопнут.
4. Возможно ли кормить малыша грудью после ее увеличения?
Да, конечно, можно. Однако перед операцией стоит поинтересоваться у врача, как именно будет проводиться установка импланта. Если доступ к установке проводился подгрудно, то проблем возникнуть не должно. Обычно при таком разрезе не задевается млечный проток.
5. Когда можно будет нанести макияж после блефаропластики?
Лучше всего будет немного с этим повременить и не краситься несколько недель. Ради красивых глаз, можно какое-то время походить и так.
6. Могут ли не закрываться глаза после проведенной блефаропластики?
На самом деле, такие случаи происходили. Случается это из-за того, что хирург может иссечь больше кожи, чем нужно. Поэтому необходимо очень тщательно выбирать как клинику, в которой будет проходить операция, так и специалиста.
7. Можно ли рожать после такой операции как абдоминопластика?
Да, можно, потому что эта операция абсолютно не влияет на детородные функции. Однако для того, чтобы результат держался долго,
Если пластика проводилась не в интимной зоне, то планировать занятия сексом можно, опираясь на свое состояние.
9. Допускается ли при пластической операции отказ от наркоза?
На сегодняшний день некоторые операции проводятся без наркоза, под местной анестезией. Как правило, это отопластика, верхняя блефаропластика и т.д.
Другие операции необходимо проводить под наркозом. Но не стоит его опасаться: в современном мире наркоз не приносит вреда организму.
10. Возможно ли похудеть благодаря липосакции?
К сожалению, нет. Липосакция не является средством для похудения. Однако с ее помощью можно избавиться от жировых отложений в проблемных зонах. Главное, после липосакции стараться соблюдать активный образ жизни.