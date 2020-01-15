Десять важных вопросов пластическому хирургу

Очень жаль, но вряд ли получится выйти после пластической операции без рубцов. Давай разберем самый простой пример. Каждый человек хоть раз задевал себе палец каким-нибудь острым предметом. После даже самого неглубокого надреза на коже всегда остается белая полоска. Чем глубже рана — тем сильнее выражается «шрам». Практически то же самое случается и во время пластики.

Рубец проходит несколько стадий:

сразу после операции он становится красным;

затем постепенно светлеет;

в конечном итоге превращается в тонкую белую полоску.

Эти стадии могут длиться от одного года до двух лет. Однако не стоит переживать, что рубец как-то отразится на твоем внешнем виде. Обычно хирурги стараются сделать его незаметным . Разрезы проводятся в скрытых зонах для того, чтобы максимально спрятать рубец. Не стоит забывать и о современных методах коррекции:

можно закамуфлировать рубец;

можно воспользоваться процедурой лазерной шлифовки.

Все это в любом случае поможет скорректировать внешний вид любого рубца.

2. Можно ли лететь на самолете после увеличения груди?