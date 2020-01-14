44-летняя певица Sia призналась, что усыновила ребенка

Популярная австралийская певица Sia, которая недавно сообщила, что имеет серьезное неврологическое расстройство, сейчас дала откровенное интервью, в котором впервые решила поделиться некоторыми деталями своей личной жизни.

В беседе с журналистами издания GQ, певица сообщила, что после развода с мужем, кинорежиссером Эриком Андерсом Лангом, она предпочитает только секс без обязательств и планирует оставаться одинокой до конца жизни.

ФОТО: Evan Agostini/AP

Комментируя свои отношения с известным диджеем Diplo, с которым она вместе поет в группе LSD, Sia отметила, что для того чтобы не испортить с ним деловые отношения, они тратят "большую часть времени на то, чтобы не заниматься сексом".

В этом году я написала ему сообщение: слушай, ты один из пяти мужчин, которых я сексуально привлекаю. И теперь, когда я решила быть одинокой до конца своей жизни и только что усыновила сына, у меня нет времени на отношения ... Если тебя интересует секс без обязательств, тогда позвони мне,

- рассказала исполнительница, впервые заявив об усыновлении мальчика.

Однако других подробностей о приемном ребенке Sia не сообщила, пишет ТСН.