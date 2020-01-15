Пять украшений, который обязаны быть у каждой женщины

Украшения всегда могут помочь ощутить себя женщиной – желанной, изящной, обожаемой. Поэтому каждая должна иметь в запасе несколько красивых ювелирных украшений, пишет zen.yandex.ru.
Перстень с бриллиантом
Бриллиант – ценный камень, который нравится всем. Почти все ювелиры знают, что он обладает особенной энергетикой, особенным сиянием и высочайшей твердостью. Именно благодаря этому данный минерал заслуженно признан королем всех камней.
Перстень с бриллиантом притягивает не только ваш взор, но и взгляды находящихся вокруг, и владеть этим атрибутом достойна любая дама.
Украшение из жемчуга
Колье или же сережки с жемчугом обязательно должны быть в шкатулке у женщины. Что может быть лучше великолепного белого жемчуга на черном платье или темной водолазке?
Длинные серьги
Серьги-канделябры и всевозможные модели сережек с подвесками выглядят чрезвычайно грациозно. При ходьбе или же повороте головы они прекрасно «танцуют» в такт вашим движениям. такие серьги способны красиво подчеркнуть части шеи и визуально сделать лицо уже.
Браслет
Браслет идеально подчеркивает красоту и грациозность дамских рук. Это украшение известно еще с древности и не утратило популярности. Многие обожают носить браслеты по несколько штук, иные отдают предпочтение единственному браслету. данное украшение хороо сочетаетися с похожим кольцом.
Бижутерия с вашим камнем
Любую женщину, как правило, интуитивно влечет к определенному драгоценному или полудрагоценному камню. К внутреннему голосу надо прислушиваться, так как он дает подсказку, какой минерал может посодействовать в жизни. Чтобы найти свой камень, задумайтесь, на какой приятнее всего смотреть каждый день.