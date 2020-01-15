Самая модная прическа 1990-х снова в тренде: берем пример с Беллы Хадид, Дуа Липы и Рианны

Если вы ходили в школу в конце 1990-х или в начале 2000-х, вам наверняка знакома эта прическа. Тонкие выпрямленные пряди, доходящие до подбородка, и аккуратный высокий хвост — в то время такую укладку особенно любили делать на выпускной вечер и свадьбу.

Главная задача этой прически — моделировать лицо: широкое — сузить, квадратное, с выраженными скулами — сделать овальнее и мягче. Если у вас глубокие лобные впадины, это отличный способ спрятать их. Единственное «противопоказание» — узкое лицо, так как оно станет еще более вытянутым. Но и с ним такую прическу можно делать, если есть челка,

— говорит Максим Рокицкий, творческий партнер L'Oréal Professionnel.

Эшли Грэм. ФОТО: Capital Pictures/Scanpix

По словам эксперта, выпущенные пряди могут сочетаться с любой прической: хвостом, убранными за уши волосами, с пучком-шишкой на макушке. Сначала определитесь с основной прической, сделайте ее и аккуратно вытяните пряди у лица. Главное, не у центрального пробора, а ближе к углам лба. Тогда волосы не будет лезть в глаза и мешаться. Да и в целом это выглядит более естественно.

Дуа Липа. ФОТО: Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com

Чтобы повторить эту прическу, достаточно собрать половину волос в высокий хвостик, а две прядки у лица просто разделить на прямой пробор. Такой же фокус можно проделать с пучком. Только не забудьте выпрямить их утюжком и слегка завернуть концы вовнутрь, чтобы они обрамляли лицо. Сбрызните лаком, и укладка будет выглядеть так же эффектно, как и у Джанви Капур на красной ковровой дорожке мероприятия Vogue.

Рианна. ФОТО: DC/MPI/Capital Pictures/DC/MPI/Capital Pictures

В тренде тонкие пряди, но допускаются и широкие. Можно чуть подкрутить их для вечернего варианта укладки, а можно оставить прямыми, если это casual-вариант,

— говорит Максим.

Еще больше звездных примеров:

Кэти Перри. ФОТО: Evan Agostini/AP

Эльза Хоск. ФОТО: Birdie Thompson/AdMedia/SIPA/Birdie Thompson/AdMedia/SIPA

Карли Клосс. ФОТО: DC/MPI/Capital Pictures/DC/MPI/Capital Pictures

Кендалл Дженнер. ФОТО: Camilla Morandi/ Cannes / IPA/PA Images

Кайли Дженнер. ФОТО: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency