ВИДЕОРЕЦЕПТ ⟩ Курица по-грузински: невероятно аппетитно!

Грузинская кухня славится своими рецептами с давних времен. Изысканный вкус, острота ароматов выгодно отличает ее от технологии приготовления других народов мира. Рецепт курицы с грузинским акцентом предлагает приготовить smotrivnebo.ru.
Курица по-грузински по достоинству займет место среди ваших любимых блюд.
Для ее приготовления потребуется
Курица — 1 штука
Лук репчатый — 2 штуки
Помидоры — 4 штуки
Зелень — 1 пучок
Чеснок — 4 зубчика
Растительное масло
Сливочное масло — 50 г
Соль, перец - по вкусу
Хмели-сунели — 10 г
Грузинский соус — 2 столовые ложки
Способ приготовления
Порезанную на куски курицу кладем в глубокую чашу. Части оставшиеся от разделки курицы пойдут на приготовление бульона. Помидоры, очищенные от кожицы, режем квадратиками. Подготавливаем петрушку, шинкуем ее.
Кинза очень сочетается с этим блюдом, поэтому советуем использовать именно ее. Когда все ингредиенты готовы, можно приступать к самому приготовлению. Кусочки курицы обжариваем на сильном огне. В сковороду предварительно добавляем масло подсолнечное. Жарим до золотой корочки.
Затем добавляем к курице сливочное масло, засыпаем лук. Солим, перчим и обжариваем, постоянно помешивая. Далее добавляем помидоры, хмели-сунели и тушим до готовности минут двадцать.
Добавляем 2 столовые ложки грузинского соуса, зелень, чеснок минут за десять до полной готовности. Чеснок должен быть мелко порезан, как и зелень.
Курица получается красивого золотистого цвета и тонким грузинским ароматом.
Приятного аппетита!