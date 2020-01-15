ВИДЕОРЕЦЕПТ ⟩ Курица по-грузински: невероятно аппетитно!

Курица по-грузински по достоинству займет место среди ваших любимых блюд.

Для ее приготовления потребуется

Курица — 1 штука

Лук репчатый — 2 штуки

Помидоры — 4 штуки

Зелень — 1 пучок

Чеснок — 4 зубчика

Растительное масло

Сливочное масло — 50 г

Соль, перец - по вкусу

Хмели-сунели — 10 г

Грузинский соус — 2 столовые ложки

Способ приготовления

Порезанную на куски курицу кладем в глубокую чашу. Части оставшиеся от разделки курицы пойдут на приготовление бульона. Помидоры, очищенные от кожицы, режем квадратиками. Подготавливаем петрушку, шинкуем ее.

Кинза очень сочетается с этим блюдом, поэтому советуем использовать именно ее. Когда все ингредиенты готовы, можно приступать к самому приготовлению. Кусочки курицы обжариваем на сильном огне. В сковороду предварительно добавляем масло подсолнечное. Жарим до золотой корочки.

Затем добавляем к курице сливочное масло, засыпаем лук. Солим, перчим и обжариваем, постоянно помешивая. Далее добавляем помидоры, хмели-сунели и тушим до готовности минут двадцать.

Добавляем 2 столовые ложки грузинского соуса, зелень, чеснок минут за десять до полной готовности. Чеснок должен быть мелко порезан, как и зелень.

Курица получается красивого золотистого цвета и тонким грузинским ароматом.