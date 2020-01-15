Женские знаки Зодиака, которые способны пленить любого мужчину

Но среди знаков Зодиака есть три такие женщины, которые выделяются от остальных. Они могут пленить любого мужчину буквально с первого взгляда.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львицы – настоящие королевы и это не пустые слова. Если они видят цель, то не отступят от нее и будут идти к ней со всей страстью. Львицы невероятно притягательны и обворожительны, харизматичны и красивы. Они притягивают к себе представителей сильного пола, словно магнит. Мало того, Львицы еще и способны других мотивировать на какие-то поступки. Они способны в буквальном смысле слова повести за собой толпу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионш можно по праву назвать самыми загадочными и при этом еще и притягательными знаками Зодиака. Уж кто-кто, а они точно знают, как себя преподнести окружающим. Если женщина-Скорпион захочет, она сможет завоевать и пленить сердце любого мужчины. Дело в том, что перед чарами этих женщин никто не сможет устоять. Это страстные и чувствительные натуры как в любви, так и в ненависти.

Водолей (20 января — 18 февраля)