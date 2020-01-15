Корейские секреты красоты и свежести, чтобы выглядеть зимой хорошо

А самые популярные зимой – это наносить косметику не втирая, а похлопывающими движениями, держать мокрые полотенца в спальне, а также отказаться от протирания лица при помощи полотенца.

Вокруг своей кровати вешать мокрые полотенца

Вполне вероятно, для многих европейских девушек такое покажется весьма странным. Ведь сушат полотенца обычно в ванной комнате, после того, как ими пользовались. Однако корейские красавицы заносят их в свою спальню и вешают прямо на кровати. Дело в том, что таким образом воздух в комнате просто на просто увлажняется. А когда он сухой, это крайне вредно для кожи. Она становится безжизненной и серой, а также могут появиться шелушения и прочие неприятности. Мокрые полотенца не дают воздуху быть сухим. Кроме того, некоторые кореянки еще и капают на них эфирные масла для еще лучшего эффекта.

После умывания не нужно вытирать лицо при помощи полотенца

Гуру красоты уверены в том, что от полотенец для лица вообще следует отказаться. Дело в том, что они могут содержать в себе всевозможные бактерии и грязь с пылью, которые потом могут вызвать на коже прыщи, воспаления и прочие проблемы. Мало того, полотенца, даже если они очень мягкие, могут оказаться для кожи лица грубыми, а это крайне нежелательно, особенно в зимний период времени, когда чувствительность кожи повышенная. По этим соображениям кореянки просто на просто не протирают лицо полотенцем. Они ждут, когда оно само высохнет. Те, кто испробовал такой способ говорят о том, что кожа постепенно становится лучше. Так что не стоит бояться.

Нельзя втирать косметику в свою кожу

Зачастую представительницы прекрасного пола размазывают косметику по своей коже. Однако корейские красотки привыкли делать совершенно по-другому. Они наносят косметику на лицо похлопывающими движениями как бы втирают ее постепенно. Ведь, размазывая, кожу можно растянуть и тем самым вызвать дополнительные ненужные морщины. Кроме того, при помощи похлопывающих движений косметика лучше усваивается.