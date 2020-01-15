Как научить ребенка определять время по часам: доктор Комаровский поделился советами

На своей страничке в социальной сети Инстаграм Евгений Олегович решил опубликовать целую инструкцию, разработанную профессиональным психологом. Пользуясь простыми, но эффективными правилами, можно без особых трудностей обучить ребенка безошибочно определять время по механическим часам со стрелками.

Инструкция состоит из 12 шагов. На начальном этапе психолог рекомендует рассказать крохе о понятии «время», поведать простыми словами о настоящем, прошлом и будущем. Причем делать это надо как можно раньше, не дожидаясь, пока малыш пойдет в школу.

А вот непосредственно учиться определять время следует тогда, когда ребенок освоил счет, как минимум, до 60.

Затем можно начинать рассматривать часы, рассказать о принципе их работы, показать стрелки, циферблат. Ребенок должен понять, что такое секунда, минута и целый час. На примере можно показать, что секунда по длительности равняется хлопку, а минута – время подъема лифта от первого этажа, до того, на котором расположена ваша квартира, час – дорога до школы. Конечно же, примеры вы должны подбирать сами, исходя из своих жизненных реалий.

Разбираться в показателях на циферблате стоит начать, по совету психолога, с целых часов. Затем можно рассмотреть полчаса, четверть. Все это надо закреплять сравнениями из жизни, время дороги к бабушке занимает, например, час, а мультик идет четверть часа.