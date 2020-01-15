Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна

В деле скандального продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасилованиях, появилось новое известное лицо. Правда, на этот раз не в качестве истца: топ-модель Джиджи Хадид вызвана в суд, чтобы стать частью группы присяжных, передает Супер.
Отбор провели из 120 кандидатов, уточнив, имели ли они какие-либо связи с самим Вайнштейном, его жертвами или адвокатами. Джиджи честно рассказала, что знакома не только с продюсером, но и с Сальмой Хайек — одной из многочисленных женщин, обвинивших его в харассменте. Тем не менее, суд решил, что это никак не помешает ей быть объективной и пройти на следующий этап подготовки к самому громкому судебному процессу последних лет.
Напомним, в США присяжным заседателем может стать любой гражданин США, достигший 18 лет: подбор осуществляется наугад служащими, ответственными за формирование состава присяжных по списку избирателей или кандидатов на получение водительских прав. Такой метод предназначен для того, чтобы произвести набор присяжных из всех слоев общества.