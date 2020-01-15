Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна

Отбор провели из 120 кандидатов, уточнив, имели ли они какие-либо связи с самим Вайнштейном, его жертвами или адвокатами. Джиджи честно рассказала, что знакома не только с продюсером, но и с Сальмой Хайек — одной из многочисленных женщин, обвинивших его в харассменте. Тем не менее, суд решил, что это никак не помешает ей быть объективной и пройти на следующий этап подготовки к самому громкому судебному процессу последних лет.